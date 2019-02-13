- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فشل القلب أهمها التعب والضيق فى التنفس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث فشل القلب، الذى يعرف أحيانا بـ"فشل القلب الاحتقانى"، عندما لا تضخ عضلة القلب الدم فى ظروف معينة، مثل ضيق الشرايين فى القلب (مرض الشريان التاجى) أو ارتفاع ضغط الدم تدريجيًا مما يترك القلب ضعيفا جدًا أو صلبًا.
أعراض فشل القلب
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MyoClinic” فأوضح الباحثون أنه لا يمكن عكس جميع الحالات التى تؤدى إلى فشل القلب، ولكن العلاجات يمكن أن تحسن علامات وأعراض قصور القلب وتساعدك على العيش لفترة أطول.
وأشار الباحثون إلى أن تغيرات نمط الحياة - مثل ممارسة الرياضة، والحد من الصوديوم فى النظام الغذائى، وإدارة الإجهاد وفقدان الوزن - يمكن أن تحسن نوعية الحياة.
أعراض فشل القلب
ومن أهم طرق الوقاية من فشل القلب هى الوقاية من الأمراض التى تسبب قصور القلب ومكافحتها، مثل أمراض الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة.أعراض فشل القلب
قد تشمل علامات وأعراض قصور القلب:
- ضيق فى التنفس خاصة عند الاستلقاء
- والتعب والضعف
- تورم فى الساقين والكاحلين والقدمين
- ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة
- انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة
- السعال المستمر أو الصفير مع البلغم الأبيض أو الوردى
- زيادة الحاجة للتبول فى الليل
- تورم فى البطن (استسقاء)
- زيادة سريعة فى الوزن من احتباس السوائل
- عدم وجود الشهية والغثيان
- صعوبة في التركيز أو انخفاض اليقظة
- ضيق في التنفس الشديد والسعال مع مخاط رغوي
- ألم فى الصدر إذا كان قصور القلب ناتجًا عن نوبة قلبية
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض فشل القلب أهمها التعب والضيق فى التنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.