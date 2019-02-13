شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فشل القلب أهمها التعب والضيق فى التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث فشل القلب، الذى يعرف أحيانا بـ"فشل القلب الاحتقانى"، عندما لا تضخ عضلة القلب الدم فى ظروف معينة، مثل ضيق الشرايين فى القلب (مرض الشريان التاجى) أو ارتفاع ضغط الدم تدريجيًا مما يترك القلب ضعيفا جدًا أو صلبًا.



أعراض فشل القلب

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MyoClinic” فأوضح الباحثون أنه لا يمكن عكس جميع الحالات التى تؤدى إلى فشل القلب، ولكن العلاجات يمكن أن تحسن علامات وأعراض قصور القلب وتساعدك على العيش لفترة أطول.

وأشار الباحثون إلى أن تغيرات نمط الحياة - مثل ممارسة الرياضة، والحد من الصوديوم فى النظام الغذائى، وإدارة الإجهاد وفقدان الوزن - يمكن أن تحسن نوعية الحياة.



أعراض فشل القلب

ومن أهم طرق الوقاية من فشل القلب هى الوقاية من الأمراض التى تسبب قصور القلب ومكافحتها، مثل أمراض الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة.

قد تشمل علامات وأعراض قصور القلب: