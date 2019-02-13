فوائد السبانخ الحد من السرطان وأمراض القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبانخ من أشهى أنواع الخضراوات، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، حيث إنها تحتوي علي الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية المهمة لصحتك ولجسمك، والتي تمدك بجميع ما يحتاجه الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على جميع الفوائد التي يحصل الجسم عليها نتيجة لتناوله للسبانخ، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

فوائد السبانخ

أشار التقرير، إلى أن السبانخ تحتوي علي العديد من العناصر المهمة والفيتامينات والبروتينات والمعادن، وهذا يجعلها مفيدة وهامة لجميع أعضاء الجسم، وفوائده هى:

- السبانخ تحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهذا يساعد في الحد من الإصابة بفقر الدم والأنيميا، فهي الغذاء الجيد لك ولصحتك وللدم، وتجديد خلايا الجسم.

-تحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا يجعل السبانخ من الأغذية الجيدة في تقوية العظام والأسنان والأظافر، وحمايتهم والوقاية من تعرضهم للكسر.

- تحتوي السبانخ علي نسبة عالية من المغنسيوم، الذي يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من الإصابة بمشاكل في القلب، ويحد من زيادة ضربات القلب .

-تقوية الجهاز المناعي بشكل قوي والحد من الأمراض المناعية المختلفة.

-تقوية عضلات وأعصاب الجسم، وذلك يرجع لما تحتويه السبانخ من عناصر هامة.

-الحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم، فهي تعمل علي تنظيم نسبته في الدم، والحد من ارتفاعه بشكل أو بآخر.

-تحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

-نظرا لاحتواء السبانخ علي نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا يتسبب في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه بشكل كبير.

-من أفضل أنواع الخضراوات التي تقلل من فرص التعرض لزيادة الوزن، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تقليل الوزن وزيادة نسبة حرق الدهون.

-الحد من الإصابة بمشاكل في المعدة، حيث أنها تحتوي علي نسبة عالية من الماء والألياف التي تعمل علي تحريك الجهاز الهضمي، وتحد من الإصابة بأي مشاكل به.

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