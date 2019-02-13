اسباب ضعف المناعة بالجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت يومًا لماذا تصاب سريعا بالمرض، ولماذا جهاز المناعة لديك ضعيف لا يحتمل القدرة على محاربة البكتيريا والفيروسات وغيرها من الأنواع الأخرى التى تصيب الإنسان مرات عديدة مثل أدوار البرد والأنفلونزا.

افتقار الجسم القدرة على مواجهة أى هجمات مرضية يسمى انخفاض نظام المناعة، أو ضعف في قدرة الجسم الطبيعية للدفاع عن نفسه ضد التهديدات الصحية وفقا لتقرير موقع " delimmune".



الجهاز المناعى بالجسم

ما هو جهاز المناعة بالجسم

جهاز المناعة هو واحد من أهم مكونات الجسم التى تبقيك فى صحة جيدة بعيدا عن الأمراض، فعندما يتم الكشف عن وجود خطر على الصحة إذا كنت تمتلك جهاز مناعى مثالى يبدأ العمل فى إحداث رد فعل ضد أى بكتيريا تحاول دخول الجسم.



اسباب ضعف جهاز المناعة

الأسباب الشائعة لضعف جهاز المناعة

تعمل مجموعة من العوامل على إضعاف الجهاز المناعى وتشمل:

1- الضغط العصبى والتوتر :

تؤثر عوامل الإجهاد بشكل كبير على كفاءة الجهاز المناعى، حيث تشمل أعراض التوتر الشعور بالصداع ، وآلام الصدر ، وعدم الارتياح ، والتوتر دائما ، فعند زيادة مستويات التوتر يبذل الجسم المزيد من الجهد للدفاع عن الأخطار التي تهدد الصحة .



عدم ممارسة الرياضة

2- عدم ممارسة أى شكل من أشكال الرياضة:

أشارت الأبحاث الطبية إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تعزز من وظائف "العدلات" وهي أنواع من الخلايا تعمل على قتل الكائنات الدقيقة غير المرغوب فيها، والتي قد تؤثر سلبًا على الصحة في بعض الأحيان.

3- قلة النوم:

أثناء النوم، تعمل الخلايا الموجودة في الدم والتي تحارب العدوى على إبقاء الإصابات في مكانها وتحد من قوة انتشارها، لذا فأن قلة النوم تعوق عمل تلك الخلايا، والتى تؤثر فى النهاية على تشكيل نظام مناعى قوى.



سوء التغذية

4- النظام الغذائى الفقير بالخضراوات والفاكهة:

تشير التقديرات إلى أن النظام الغذائي السيئ ، وخاصة عندما يقترن بعدم ممارسة الرياضة ، يتسبب فى إصابة الجسم بسهولة بالأمراض نتيجة عدم وجود مدخول صحى للجسم يساعد فى تشكيل نظام مناعى قوى، لذا من الضروري تناول تشكيلة متوازنة من الأطعمة ، بما في ذلك الفواكه والخضروات ومصادر الحبوب الكاملة التي تساعد في دعم جهاز المناعة من خلال توفير الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة.



خطورة الوجبات السريعة على جهزا المناعة

5- تناول الأطعمة السريعة والسكريات :

يجب تجنب الأطعمة السريعة الدسمة كلما أمكن ذلك، لأن الدهون خاصة الدهون غير المشبعة المتعددة، تميل إلى قمع جهاز المناعة، كما أن تناول الكثير من السكر يمكن أن تمنع عملية البلعمة ، وهى العملية التي تعمل بها خلايا الدم البيضاء لتدمير الفيروسات والبكتيريا.



التوتر والضغط العصبى

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