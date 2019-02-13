انت الان تتابع موضوع الفرق بين البوملي والجريب فروت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن البوملي هو واحد من الفواكه الحمضية التي يكون الموطن الأصلي لها هو الصين، كما أن هذه الفاكهة تتميز بقشرة صفراء وسميكة تغطي الثمرة التي في شكلها تشبه البرتقال، ولكن حجمها أكبر من البرتقال، حيث أن لون لبه أصفر، ولكنه قليل الانتشار، والسبب أن سعره مرتفع بشكل كبير مقارنة بمختلف أسعار الفاكهة، كما أنه قليل السعرات الحرارية، وعلى الرغم من ذلك فهو به العديد من المواد الغذائية الهامة والصحية لجسم الإنسان مثل المعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بكل ما يحتاج إليه.

الجريب فروت

هناك من يطلق عليها جريب فروت وهناك من يطلق الليمون الهندي، وهي فاكهة تنضم إلى الفواكه الحمضية، كم أن لها شكل دائري وكبيرة الحجم، وهناك منها أكثر من لون مثل الوردي والأبيض والأحمر، كما يتم زرعه في مختلف الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا وتونس، ولتلك الفاكهة العديد من الفوائد التي سوف نتعرض لها اليوم، كما يجب أن نعلم أن هناك بعض الأشخاص يطلقون على الجريب فروت لقب البوملي ولكن هناك فرق كبير بينهم.

فوائد البوملي

يساهم البوملي في خسارة الوزن بشكل سريع، وذلك لأنه يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، والتي يحتاج إليها الجسم، بالإضافة إلى أنه به كميات كبيرة من الماء والألياف، كما أنه يساهم في تحسين عمليات الهضم، ويساهم أيضا في إعطاء الشعور بالشبع، كما يساهم في إمداد الجسم بمختلف مستويات السكر العالية.

يحتوي البوملي على العديد من الإنزيمات وهي لها دور كبي في حرق الدهون

يحمي البوملي من الإصابة بمرض السرطان، كما انه يحتوي على مستوى عالي من البيوفلافونويد وهو الذي يساهم في الوقاية من سرطان الثدي، كما أنه يحد من انتشار الخلايا السرطانية عند الإصابة الفعلية

يحمي من الإصابة بمرض السكر، كما أنه يحمي غدة البنكرياس من الالتهابات

يعمل على تنشيط الجسم، كما يعطي له حالة من اللياقة البدنية بالإضافة إلى مقومة الشعور بالكسل والتعب

يساهم في تحسين عادات النوم، كما أنه يعالج مشاكل الأرق

يعمل على تنشيط كريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى أنه يساهم في إزالة السموم منها ويعمل على تطهيرها.

يساهم في تقوية المناعة كما يساهم في علاج نزلات البرد المختلفة

يعالج مختلف مشاكل الهضم وبالتالي فمن خلاله تحصل على معادلة قوية للمعدة

يحافظ على كل من جمال البشرة وصحتها، كما أنه يساهم في علاج الالتئام الخاص بالجروح ويشفي من الحروق، كما أنه يخفي علامات التقدم بالعمر نظرا لما لديه من كولاجين يستفاد الجسد منه.

يعمل كغذاء مفيد للحامل، وبالتالي فيمكن من خلاله تجنب مختلف المشكلات التي تتعرض لها المرأة في الحمل مثل نقص الحديد والفوليك أسيد بجسم الحامل.

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فوائد الجريب فروت

يعمل على مكافحة مختلف أنواع السرطانات مثل سرطان البنكرياس وسرطان الرئة والثدي والبروستاتا.

يساهم في خفض نسب الكولسترول الضار في الجسم

يعمل على التقليل من الإصابة بتصلب الشرايين، كما أنه يزيد من مرونتها نظرا لوجود مادة البكتين بها.

يعمل على تحسين أداء وعمل الجهاز الهضمي، حيث يعمل على إفراز العصارة المعدية الهضمية

يعمل على التقليل من الوزن الزائد، وله دور كبير في عمليات حرق الدهون الثلاثية بالجسم

يساهم في التقليل من الإرهاق والتعب والإجهاد

يعد واحد من الفواكه اللذيذة التي تفيد مرضى السكر

يقي من نزلات البرد مثل السعال والأنفلونزا

يعمل على التقليل من الأضرار الناتجة عن التدخين

يساهم في تخفيض نسب الكولسترول الضار بالجسم

يعمل على تقوية اللثة، ويقي من مختلف الأمراض، وبالتالي فيحد من تكون الخلايا الضارة على سبيل المثال تلك التي تؤدي إلى سرطان الفم

يعمل على تليين الحلق.

يعمل على حل مختلف المشاكل التي تكون لدى المرأة الحامل، كما أنه يعمل على الحد من تلك المشاكل مثل الاحتباس البولي أو تورم الساقين

يفيد العظام بالإضافة إلى أنه يقي من التهابات المفاصل

يعمل على الحد من الأرق والتوتر

يعمل على زيادة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم

يساهم في التخلص من مختلف الترسبات التي تكون بالكلى مثل حصوات الكلى

يساهم في التخلص من الحمي وارتفاع درجات الحرارة إلى درجات مبالغ بها

يعمل على تحفيز دور الجهاز المناعي الذي له دور كبير في مقاومة الأمراض، وذلك على اعتبرا أنه مضاد للفيروسات ويحمل من الإصابة بالفطريات والجراثيم والبكتيريا

يشفي من مرض الملاريا ومختلف الأمراض الأخرى.

ملحوظة: عند شراء الجريب فروت من الأفضل أن يكون ذات وزن ثقيل، وتأكد من أن له رائحة طيبة وليس به أي تجاعيد، ويفضل عدم شراء الحبات الناعمة الملمس، كم ايمكن أن يتم إضافة العسل إلى الجريب فروت اثناء شربه.