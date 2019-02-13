هل أنتِ نباتية؟.. إليكِ أهم النصائح لتغذية متكاملة مع ماري بيل حرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبتعدُ النباتيون عن أكل الأسماك والدجاج واللحوم في نظامهم الغذائي، ويحرصون على تناول الأطعمة النباتية فقط، مثل الخضار والفواكه والمكسرات والحبوب والبقوليات، وما شابه.
وينصحُ الخبراء أصحاب النظام النباتي باتباع بعض النصائح التي تجعل غذاءهم صحيًا، مثل جمع أكبر مصادر البروتين، وتعزيز عنصر الحديد من الخضار الورقية.
وفي هذا السياق؛ قدّمت اختصاصية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، مجموعةً من النصائح الغذائية المهمة إلى الأشخاص النباتيين عبر فيديو "فوشيا"، يُمكن من خلالها تعويض العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم ومشتقاتها.
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