أبرز 6 عادات صادمة تُصيب الرجال بالعقم

لندن - لايف ستايل نشر موقع "هيلث" المهتم بالصحة، عادات عدة تعدّ السبب وراء زيادة حالات العقم لدى الرجال جاء أبرزها. 1- استخدام الجاكوزي لأنه يؤثر بشكل مباشر على الحيوانات المنوية وإضعافها. 2- الفواكه والخضراوات المشبّعة بالمبيدات الحشرية وعدم غسلها جيدا لها تأثير كبير على عدد الحيوانات المنوية. 3- قيادة السيارة لمدة طويلة وعدم ارتداء ملابس مريحة من ألياف طبيعية يعمل على تقليل إنتاج الحيوانات المنوية. 4- الأطعمة المعلبة المليئة بالمواد الحافظة تؤثّر بصورة مباشرة على كفاءة إنتاج الحيوانات المنوية. 5- تناول مضادات الاكتئاب لفترة طويلة يعمل على تقليل كفاءة الحيوانات المنوية وتقليل الخصوبة. 6- التدخين يعدّ من أبرز أسباب الإصابة بالعقم وقلة إنتاج الحيوانات المنوية وإضعافها. قد يهمك أيضًا : كيف يمكن تحسين نوعية الحيوانات المنوية وزيادة فرص الحمل دراسة تكشف أفضل أوقات عمل الحيوانات المنوية في الربيع

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