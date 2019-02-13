تعرف على فوائد العسل الأبيض في القضاء على أمراض القلب

واشنطن - لايف ستايل
أكّد علماء من جامعة واشنطن انّ العسل قادر على منع الإصابة بإحتشاء عضلة القلب بسبب احتوائه على سكر طبيعي، واشاروا الى أن تناوله بصورة دورية يساعد في تقليص حجم اللويحات في الشرايين بنسبة 30%.
ويشير الباحثون إلى أن “السكر المعروف بإسم تريهالوز قادر على منع الإصابة باحتشاء عضلة القلب، حيث ينشط البروتين الذي يحفّز خلايا الجهاز المناعي على طرد اللويحات الملتصقة بجدران الشرايين”.
ويؤدي تراكم هذه اللويحات في الشرايين إلى تصلّبها وتخفيض مرونة أنسجتها الذي يُعتبر العامل الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم الشرياني والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.
ويشير العلماء إلى أن سكر تريهالوز إضافة إلى وجوده في العسل، موجود أيضا في الفطر والربيان.
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