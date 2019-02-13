شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. تبادل سماعات الأذن والكريمات المرطبة ينقل الفيروسات الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشاركة جيدة، ولكن في بعض الأحيان تمثل خطورة على الصحة العامة، حيث حذر العلماء من تبادل المناشف وأدوات النظافة وفرش الأسنان، وحتى الكريمات المرطبة التى يمكن أن تحمل البكتيريا والفيروسات والفطريات ويمكن أن تنتشر بين البشر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الدكتورة "ليزا أكيرلى" ، وهي مستشارة مجال الصحة البيئية الأمريكية: "أنه من الأفضل عدم مشاركة أي شيء يوضع على الجسم".

وتابعت "أكيرلى": "الجلد حاجز فعال ، ولكن أي خدش أو قطع في هذا الحاجز يجعلنا عرضة للميكروبات".

عدم مشاركة كريمات الترطيب "الفازلين"

إذا كان الطقس البارد جفف شفتيك أو جلدك، ولا تطلب من شخص أن يعطيك الكريم الخاص به لعلاج مشكلتك، حيث حذرت الدكتورة "جوستين هيكستول" ، استشارية الأمراض الجلدية في أروندل: "هناك الكثير من البكتيريا حول الفم ، وتبادل كريم الترطيب مليء بالمخاطر، فيمكن نقل فيروس الهربس البسيط ، الذي يسبب القروح الباردة، وهو شديد العدوى ويمكن أن يستمر لمدة ساعتين على الجلد".

سماعات الأذن

مشاركة السماعات هي فكرة سيئة، حيث إن شمع الأذن يحمل الأوساخ والجراثيم أيضاً، وبعض منها سيكون مسببًا للأمراض.

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