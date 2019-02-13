ماذا تعنى اضطرابات النوم عند الأطفال ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلق وبكاء وعدم القدرة على النوم بشكل متواصل، هى المشكلة التى يتعرض لها عدد كبير من الأطفال وتسمى بـ"اضطراب النوم"، وللأسف قد تجهل الأمهات سبب هذه المشكلة وكيفية التعامل معها ، لذلك يقدم الخليج 365 أسباب اضطراب النوم عند الأطفال وعلاجها وفقا لما ذكره موقع alaskasleep



اضطراب النوم

أسباب اضطراب النوم عند الأطفال

1: النوم المفرط فى الصباح، قد يعرضه لاضطراب النوم فى الليل وعدم القدرة على النوم لعدد ساعات كافية.

2:يعانى الطفل من اضطرابات النوم بسبب التعب والشعور بالإجهاد او الاضطرابات النفسية،وقد يواجه الطفل صعوبة فى المدرسة وتغيرات فى انماط الحياة.

3:الشخير،وهو عبارة عن صوت يظهر بسبب الاهتزازات فى مجرى الهواء العلوى، يمكن ان تحدث نتيجة انسداد لا يصل الهواء الى الرئتين بكفاءة مما يؤدى لاضطراب النوم عند الاطفال.

4:الكوابيس من أشهر الأشياء التى يتعرض لها الأطفال وتسبب لهم الأرق والتوتر واضطراب فى النوم.



النوم

5:النوم اثناء النوم، من المشاكل التى تعانى منها الامهات مع أطفالهن وتسبب اضطرابات شديد فى النوم.

6:التبول اللارإدى، من المشاكل الشائعة بين الأطفال وتسبب مشاكل واضطرابات فى النوم.

7: الأثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب أرق وتوتر اثناء النوم وتعرض الاطفال لاضطرابات.

لذلك ينصح دائما الأمهات بعدم اعطاء الطفل سوائل طبيعية قبل النوم مباشرة حتى لا يتعرض للتبول اللاارادى، مع تأهيله نفسيا وتجنب تعرض الطفل للضغوط النفسية والاكتئاب.

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