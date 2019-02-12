انت الان تتابع موضوع اسباب ظهور الدمامل في المؤخرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ظهور الدمامل في المؤخرة، من الحالات المرضية المنتشرة التي تصيب البشرة وخاصة بالرقبة والوجه وأسفل الإبط وعلى الأكتاف والأجفان وبالمؤخرة، وتكون في البداية عبارة عن إحمرار على السطح، ويتغير إلى نتوء بسيط وبعد عدة أيام يتحول إلى اللون الأبيض حيث تجمع الافات وتتحول إلى القيح تحت السطح ويظهر على السطح، وإذا ما تجمعت بعض الدمامل في مكان صغير بالبشرة تعرف باسم الجمرة، وحديثنا اليوم عن أسباب وجود الدمامل بالمؤخرة وطرق العلاج.

الأسباب في ظهور حبوب المؤخرة

تتعدد أسباب ظهور الدمامل والحبوب بمنطقة المؤخرة والأرداف لوجود عدد كبير من البكتيريا، وبعض الحبوب يكون عبارة عن حب الشباب أو البثور وهو الالتهاب الجريبي ويصاب الفرد بهذا النوع بسبب العدوى الخميرية أو الفطرية أو البكتيرية وهو النوع الظاهر خارج الجلد، وهناك نوع عبارة عن عدوى فطرية والتهابات تظهر بالمؤخرة والمعروف باسم ناسور الشعر أو كيس الشعر، والنوع الثالث عبارة عن الدمامل التي تظهر أسفل الجلد.

ولكن الدمامل التي تظهر بالمؤخرة تكون أشد ألماً من التي تظهر بالوجه أو المناطق الأخرى من الجسم، ولها العديد من الأنواع بحسب السبب في الظهور، وتكون عل النحو التالي

العدوى الفطرية التي تحدث بسبب البكتيريا الموجودة ببصيلات الشعر وتؤدي إلى التهاب معروف باسم الخميرة، وهذا الالتهاب يسد البصيلات ويسبب الالتهاب والتهيج بالبشرة وتبدأ البكتيريا بالانتشار الزائد مما يزيد من الألم والحكة، وفي حالة أخرى تظهر الدمامل على شكل عقد أو كور أسفل البشرة وتحتوي على القيح في بعض الأوقات وهو ما يسبب الألم.

وتعد الملابس المصنوعة من النايلون والضيقة من أسباب انتشار الدمامل بالمؤخرة وخاصة لدى الأشخاص الذين لديهم القابلية، وقلة النظافة وضعف المناعة وزيادة الوزن والإصابة بمرض السكري.

ومن الهام جداً العلاج قبل الانتشار وخاصة إذا كانت بثور عادية لا تدل على العدوى، والعلاج يكون ببعض الوصفات المنزلية الإيجابية مثل وضع الليمون فوق الحبوب وفركها بالثلج، ويمكن استخدام خليط من الكبريت والسيليكا والعطاس، وعلينا اللجوء إلى الغذاء المتوازن الذي يحتوي على فيتامين C، ويمكن التخفيف من الألم عن طريق وضع كمادات الماء الفاتر لمدة لا تقل عن ثلث الساعة ثلاثة مرات في اليوم، أو الجلوس بالماء الفاتر لكونه من الطرق المفيدة في التخلص من العدوى والألم، ويمكن ارتداء الملابس الخفيفة المصنوعة من القطن وعدم استخدام الصابون بهذه المنطقة ومن الأفضل ترك الحبوب وعدم الضغط عليها حتى لا تنتشر، ولكن في حالة انتقال العدوى علينا التوجه إلى الطبيب قبل تطور الأمر.

متى يتم الذهاب إلى الطبيب

من الأعراض التي تلزمنا الذهاب للطبيب الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، أو إذا كان المريض يعاني من مرض السكري وإذا كانت الدمامل تزيد بسرعة ولونها أحمر ومؤلمة ومنتشرة بمنطقة الأرداف، وعند الفحص السريري للدمامل يكتب الطبيب بعض العقاقير التي تساعد في العلاج وإخفاء الحبوب.

يصف الطبيب عقار حقن كورت وكسيد والذي يعد من أنواع الكورتيزون ويستخدم في علاج الالتهابات الموضعية والتخلص منها، ويصف عقار مرهم أيزوتريتينوين الذي يعالج حب الشباب ويحفز الجلد على تجديد ذاته، وهناك العديد من المراهم والحبوب التي تعمل كمضاد حيوي ويكتب منها الطبيب ما يتناسب مع حالة المريض، وفي حالة استخدام المراهم علينا وضع الضمادة الطبية أو اللاصق.

ويمكن أن يلجأ الطبيب إلى العلاج الجراحي ويتم عن طريق إحداث شق فوق الدمل وتنظيفه بإخراج القيح منه، ويتم التنظيف اليومي باستخدام الإبر كي لا يتجمع القيح مرة أخرى.

كيفية الوقاية من دمامل المؤخرة

الوقاية خير من العلاج ومن هذا المنطلق علينا مقاومة انتشار البكتيريا لعدم انتشار الأعراض فلا نتناول المأكولات التي تسبب تهيج البشرة مثل الشطة والأطعمة الحريفة والسكرية والتي تسبب الحساسية، ولا نخدش الحبوب حتى لا يحدث التلوث بالمنطقة وهو الأمر الذي يزيد من انتشار الحبوب، لأن الغلاف الخارجي للدمامل ينتجه الجسم لمحاصرة الالتهاب.

والنظافة من العوامل الوقائية الهامة وخاصة بعد التعب أو التعرق أو ممارسة الرياضة نظراً لأنها تقضي على الجلد الميت، واستخدام المعقم اليدوي الذي يحتوي على الكحول وخاصة عند لمس الدمامل، وبالرغم من أن المستحضرات التي تخفي الحبوب تعد من الطرق السريعة إلا أنها غير آمنة وغير صحية بل تسبب الانسداد في مسام البشرة.

وعلى الشخص المصاب استخدام منشفة قطنية خاصة به بجانب أدوات الحلاقة إذا كان المصاب رجل، والتنظيف الدوري لمقابض الأبواب ومقاعد الحمامات والمغاسل.

علاج مكان الدمامل بعد زوالها

للدمامل أثار على البشرة بالرغم من علاجها والقضاء عليها ولكن لابد من استخدام الكريمات المبيضة مثل كريم وايت أوبجيكتيف أو الدوكين أو أتاشي، والحفاظ على المناطق التي تغير لونها من الحك أو الفرك لأن هذا من شأنه زيادة الأمر سوء وتغير لون البشرة، وكل السبل لعلاج مكان الدمامل تعد من الطرق الجمالية وليست الطبية وهو الأمر الذي يحتاج العناية الشخصية والصبر.