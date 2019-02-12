انت الان تتابع موضوع بيكربونات الصوديوم للاسنان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتم في بعض الأحيان الترويج لتنظيف الأسنان باستخدام صودا الخبز كوسيلة فعالة للتبييض تجاريًا في بعض منتجات ومعاجين تبييض الأسنان.

في حين أن البعض قد يشجع أو يوصي باستخدام عصير الليمون والفراولة مع صودا الخبز ، من أجل تعزيز قدرات التبييض ، لكن هذه ليست بوصفة مثالية وآمنة. لأن عصير الليمون حامضي ويمكن في الواقع أن يسبب تآكل أو تدمير الكالسيوم في الأسنان ، قد يسبب عصير الليمون أيضا التهاب اللثة. ولكن يمكن أن تبيض الفراولة الأسنان بسبب حمض الأسكوربيك فيها ، وبما أن الأحماض ليست جيدة للأسنان بشكل عام ، فإن استخدام الفراولة مع صودا الخبز يمكن أن يكون أيضا ضارًا للأسنان .

واحدة من فوائد استخدام صودا الخبز هي حقيقة أنها يمكن أن تكون بديلا أرخص من العلاجات ومنتجات تبييض باهظة الثمن. ويمكن أيضا أن تعالج وتحل مشكلة الأحماض البكتيرية في الفم. ويمكن أن تقوم بإزالة البلاك الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة من الأسنان بسبب خصائصه الكاشطة.

ماذا عن الاستخدام الأمن لصودا الخبز

يجب استخدام صودا الخبز بصفة عامة من أجل حماية مينا الأسنان من الأضرار. ومن الناحية الطبية لا ينبغي أن تستخدم الصودا بشكل متكرر جدا لأنها يمكن أن تلحق الضرر بمينا الأسنان. فيجب استخدام الخليط بشكل عام مرة واحدة فقط كل أسبوع ولمدة دقيقتين في كل مرة.

يجب أيضًا عدم استخدام صودا الخبز كبديل لمعجون الأسنان نظرًا لعدم وجود الفلورايد فيها ، حيث يساعد الفلورايد على حماية الأسنان من التسوس كما سيقوي مينا الأسنان. ويمكن استخدام بعض معجون الأسنان بالفلورايد مع صودا الخبز للحفاظ على صحة الأسنان. ويجب عليك مراجعة طبيب الأسنان أولاً قبل استخدام صودا الخبز لتنظيف أسنانك ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل / مشاكل في اللثة أو الأسنان الحساسة.

عيوب ومخاطر استخدام صودا الخبز

هناك بعض المخاطر التي ينطوي عليها استخدام صودا الخبز لتنظيف الأسنان. حيث يمكن أن تتلف المينا مما قد يجعل الأسنان تصبح أكثر حساسية مما ينبغي أن تكون عليه وخاصة عند التعرض لدرجات الحرارة الساخنة أو الباردة ، ويمكن أيضا أن يجعل تنظيف أسنانك نفسه مؤلما. الأضرار التي تلحق بالمينا يمكن أن تجعل الأسنان أكثر عرضة للتجاويف والتسوس.

يمكن لصودا الخبز أن تضعف أو تخفف المادة اللاصقة من المشابك والتركيبات الأسنان الدائمة ، ومن ثم لا ينبغي أن تستخدم من قبل أولئك الذين لديهم مثل هذه التركيبات. كما يمكن إساءة استخدام صودا الخبز لأنه لا يوجد إجراء قياسي يتبع ذلك يضمن الاستخدام الآمن لتبييض الأسنان. كما يمكن أن يضر المادة اللاصقة وقد لا يفضله بعض الناس بسبب مذاقه.

التعامل مع البقع التي لا يمكن إزالتها عن طريق صودا الخبز

صودا الخبز لا تعمل بشكل عام على مجموعة واسعة من البقع. فقد لا تكون قادرة على إزالة بعض البقع العميقة أو الشديدة أو قد لا تجعل الأسنان بيضاء مثلما يريد بعض الأشخاص. أولئك الذين قد يرغبون في تبييض أسنانهم سيحتاجون في الواقع إلى استخدام منتج التبييض لتحقيق ذلك لأن صودا الخبز لا يمكن أن تبيض الأسنان.

وبالتالي قد يختار الأفراد استخدام بعض منتجات أو معالجات تبييض الأسنان بدلاً من الصودا. بعض بقع الأسنان داخلية بينما بعضها خارجي ، وبعض البقع يمكن معالجتها بمنتجات تبييض بينما البعض الآخر لا يمكن معالجتها بواسطتها. يجب عليك مراجعة طبيب الأسنان قبل استخدام أي من محاليل تبييض الأسنان.

أساليب التبييض الأكثر شيوعًا هي العلاج الاحترافي في العيادات ، والأدوات المهنية المستخدمة في المنزل والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. العامل النشط في معظم منتجات التبييض هو (بيروكسيد الهيدروجين). وكلما زاد مقدار البيروكسيد الموجود في المنتج كلما زاد احتمال تبييض الأسنان. وعادة ما تحتوي منتجات التبييض المستخدمة أو التي يمكن أن يقدمها طبيب الأسنان على بيروكسيد أكثر من المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مما يمنحها تبييض أكثر فعالية.

يتم تنفيذ جلسات التبييض الاحترافية عند طبيب الأسنان ويمكن إكمالها في غضون ساعة أو نحو ذلك. ومع ذلك فهي أكثر تكلفة من الطرق الأخرى.

إن المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الشرائط أو معاجين الأسنان المبيضة تكون بأسعار معقولة أكثر من العلاجات المهنية في المكاتب والأدوات المنزلية في المنزل. ومعهم ، ليس هناك حاجة لتحديد موعد مع طبيب الأسنان ، وهناك الكثير من الخيارات والعلامات التجارية للاختيار من بينها أيضًا. قد تحتاج بشكل عام إلى العديد من العلاجات أو قد تحتاج إلى استخدام منتج عدة مرات قبل أن تظهر أسنانك باللون الأبيض الذي تريده.

يمكن أن يكون تفريش الأسنان باستخدام صودا الخبز طريقة ميسورة لإزالة بقع الأسنان أو تبييض الأسنان ، ولكن هناك الكثير من منتجات التبييض والعلاجات التي قد تكون أكثر فاعلية في القيام بذلك أيضًا ، لذا يجب على الأفراد التفكير في هذه الأمور أيضًا أثناء البحث عن محلول تبييض.