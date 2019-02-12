وصفةٌ "سحريةٌ" تخلصك من "الكحّة" بفصل الشتاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تكثُرُ الإصابةُ بالكحّة في فصل الشتاء، وتُؤدّي إلى إزعاج الشخص ومن حوله، كما تتسبّب في صعوبة التنفس.

ولذلك يُقدّم موقع "timesofindia" مشروبًا سحريًا يخلصك فورًا من الكحّة.

لتحضير الوصفة ستحتاجين إلى:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

رشّة من الزنجبيل المبشور

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من العسل

رشّة واحدة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من خلّ التفاح

ضعي كل المكوّنات على النار واتركي الخليط يغلي ثم ضعيه في زجاجة مُحكمة الإغلاق.

قومي بتناول الخليط وأتبعيه بكوب من الماء ولكن قبل ذلك عليكِ التأكد من أنك لا تعانين من الحساسية تجاه أيٍّ من تلك المكوّنات.

سيساعد الفلفل الأسود في مكافحة العدوى، أمّا العسل يُساعد في تخفيف الكحّة بالإضافة إلى الزنجبيل الذي يعمل على تخليص جسمك من السموم.