شكرا لقرائتكم خبر عن السينجل مازر لديهم أطفال بدناء.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن الأمهات العازبات أو ما يطلفق عليهم الـ"سينجل مازر" هن أكثر عرضة للبدانة.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجدت دراسة أن الأطفال الذين يكبرون دون آبائهم أكثر عرضة لخطر اكتساب كميات كبيرة من الوزن عند بلوغ سن الـ21.

ويعتقد الباحثون من جامعة كاليفورنيا أن الآباء لهم دور أساسى فى إشراك الأطفال فى اللعب البدنى القوى، مما يساعد على إبقاء الصغار فى وزن صحى.

وقالت الدكتورة "باتريشيا ويست"، من قسم طب الأطفال العام بجامعة كاليفورنيا، إن واحدا من بين كل خمسة أطفال فى الولايات المتحدة يعانون من السمنة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وإكتساب كميات كبيرة من الوزن فى وقت لاحق من العمر.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة فى أكتوبر أن الأطفال الإنجليز أصبحوا أكثر بدانة من أى وقت مضى، مع تسجيل عدد قياسى من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 11 عامًا مصنفين كبدناء.

ولتحديد أسباب البدانة لدى الأطفال قام الباحثون بقياس مؤشر كتلة الجسم لـ1000 شاب فى تشيلى عندما كانوا فى سن الخامسة والعاشرة والرابعة عشر والـ 21.

وكشفت النتائج أن الأطفال الذين لم يكن آباؤهم حولهم أثناء تربيتهم كانوا أكثر عرضة للبدانة عند بلوغ الـ 21، حيث يعتقد الباحثون أن الآباء يساعدون فى إبقاء الشباب نشطين.

وأضاف الباحثون أن الآباء يلعبون دوراً فريداً فى إشراك الأطفال فى اللعب الجسدى المحفز، ويضع الآباء الأساس للنشاط البدنى المستقبلى والنمو الحركى.