شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف يتخلص الجسم من الدهون الزائدة بعد حرقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تردد عبارة حرق الدهون بالجسم دون أن نعرف الآلية التى تتم بها تلك العملية أو أين تذهب تلك الدهون بعد حرقها وكيف يتخلص منها الجسم.

كيف يقوم الجسم بحرق الدهون

عند قيام الشخص باتباع نظام تمرين بدنى مع الحد من السعرات الحرارية ، فإن الجسم يقوم بشيئين "لحرق الدهون":

أولاً : يستخدم الطاقة المخزنة في الخلايا الدهنية لتغذية النشاط الجديد.

ثانيًا : يتوقف عن التخلص من تخزين الدهون.



الخلايا الدهنية بالجسم

يبدأ الدماغ بإرسال إشارات إلى الخلايا الدهنية لتحرير حزم الطاقة، أو جزيئات الأحماض الدهنية إلى مجرى الدم، تقوم العضلات والرئتين والقلب بالتقاط هذه الأحماض الدهنية وتكسيرها ، واستخدام الطاقة المخزنة ، ثم يتم التخلص من الفضلات المتبقية كجزء من عملية التنفس ، في ثاني أكسيد الكربون المنتهى أو في البول.

تترك هذه العملية الخلية الدهنية فارغة والتى تمتلك عمرًا قصيرًا، لذلك عندما تموت يمتص الجسم الجسد الفارغ ولا تستبدله، و مع مرور الوقت ، يستخرج الجسم الطاقة مباشرة (أي السعرات الحرارية) من الطعام إلى الأعضاء التي تحتاجها بدلاً من تخزينها أولاً.



كيف يفقد الجسم الدهون

نتيجة ذلك يحدث انخفاض فى حجم الجسم عن طريق خفض عدد الخلايا الدهنية وحجمها، مما يحسن بالتالي عملية التمثيل الغذائي الأساسي، و إذا استمر الشخص على ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائى قليل السعرات مع مرور الوقت ، يعيد الجسم تكوين الخلايا الدهنية الفارغة الإضافية ويتخلص منها كنفايات ، مما يحافظ على رشاقة وصحة الجسم على مستويات متعددة.

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