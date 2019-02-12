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الكثير من الأمهات والآباء الذين يهتمون بصحة أبنائهم البدنية يبحثون عن تمارين رياضية للأطفال، حيث أن الأطفال منذ الصغر وفي كافة مراحلهم العمرية، أجسامهم تحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، حيث أن الرياضة في الصباح لها الكثير من الفوائد والمنافع التي تعود على الجسم والعقل على المدى القريب والمدى البعيد أيضاً، حيث أن العقل السليم في الجسم السليم، فمن الصحيح أن يجعل الآباء والأمهات أبنائهم يمارسون الرياضة وهي في السن الصغير حتى تكون عادة لديهم في كافة الفئات العمرية.

تمارين رياضية للأطفال

تعمل التمارين الرياضية التي يقوم الأطفال بممارستها في الصباح على تحفيز أجسامهم وعضلاتهم على النمو بشكل صحيح وسليم، كما تساعدهم على الشعور بالحيوية والنشاط، كما أنها تعمل على تقوية عظامهم ونموها بشكل جيد حيث أن الرياضة تزيد من صلابة العظام وكثافتها، إلى جانب أنها تريح العقل، وتمد الطفل بالطاقة الإيجابية، لذا غالبية الحضانات والمدارس تجعل الأطفال يمارسون الأنشطة الرياضية في الصباح قبل بدء يومهم الدراسي.

تمرين الركض

يعد تمرين الركض من التمارين الهامة التي يجب أن يمارسها الطفل، ولكن بشكل تدريجي، ففي بداية التمرين، يجب أن يركض الطفل بالنقطة التي يقف بها، ثم يركض ببطء، ومن ثم تزداد سرعته تدريجياً إلى أن يصل إلى أعلى سرعة لديه، ومن ثم يهدئ سرعته إلى أن يعود يركض ببطء ومن ثم يتوقف تماماً، والتدريج هام للغاية في هذا التمرين، كي لا يستنفذ طاقة الطفل بأكملها في بداية يومه.

تمرين الرقبة

تمرين الرقبة هام للغاية لكلاً من الكبار والصغار، نظراً أنه يعمل على تحريك عضلات الرقبة، وسنوضح لكافة الأمهات كيف يمكن لطفلك أن يقوم بممارسة تمرين الرقبة، ففي البداية اجعلي طفلك يقف باستقامة ويكون ظهره مستقيم، ويمد رقبته للجهة الأعلى، وعليه أن يوجه رقبته للأمام ببطء، ومن ثم يوجه رقبته للخلف ببطء، ومن ثم يوجه رقبته في الاتجاه الأيمن، وعقب ذلك يوجه رقبته في الاتجاه الأيسر، ومن ثم يعيد هذا التمرين في الأربعة اتجاهات لعدة مرات.

تمرين القرفصاء

تمرين القرفصاء من التمارين الرياضية الهامة التي تساعد على مرونة عضلات الطفل، فعليكِ أن تجعلي طفلك يقف باستقامة، ولكن عليه ألا يلصق قدميه ببعضهما البعض، بل عليه أن يباعد بينهما، واجعليه يخفض جسمه في الاتجاه السفلي، وذلك عن طريق ثني ركبتيه للأسفل أيضاً، ومن ثم عليه أن يفرد ساقيه ويقف باستقامة، ومن ثم ينحني مرة ثانية وهكذا.

تمرين القفز

تمرين القفز من التمارين الرياضية الهامة التي يلزم أن يقوم بها الأطفال حتى يكون لدى الطفل المرونة الكافية للحركة، وفي بداية الأمر، على الطفل أن يقف مستقيم وظهره مفرود ويقفز لأعلي، وعليه أن يعيد هذه القفزات لعدة مرات.

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ممارسة رياضة ركوب الدراجات

ركوب الدراجات من الرياضات المفيدة والمرغوبة لدى الكثير من الأطفال، لأنها تحافظ على مرونة عضلات الطفل، كما أن الطفل يقضي بها حيزاً ممتعاً من وقته دون أن يصيبه الملل، كما أنها تحافظ على الوزن المثالي للطفل، وتقيه من الإصابة الوزن الزائد والسمنة.

ممارسة السباحة

السباحة من أهم أنواع الرياضات التي يرغب الكثير من الآباء والأمهات أن يمارسها أبنائهم، نظراً أنها لها العديد من الفوائد، ومن أول هذه الفوائد أنها تساعد على زيادة نشاط الجسم، وتعمل على زيادة قوة ومرونة عضلات الكتفين والساقين، وتعمل على الحفاظ على الوزن المثالي للطفل، فهي رياضة هامة للياقة البدنية.

فوائد التمارين الرياضية بانتظام للأطفال

ممارسة التمارين الرياضية لها الكثير من الفوائد للكبار والصغار، ولكننا سنخص الأطفال في الحديث عن فوائد ممارسة الرياضة لهم، فممارسة التمارين الرياضية تعمل على تقليل الشعور بالتعب والإجهاد من اليوم الدراسي، حيث أنها تمده بالحيوية والطاقة الإيجابية، بالإضافة إلى أنها تزيد الثقة لدى الأطفال، وتحافظ على مرونة أجسامهم وعظامهم، وهذا على الجانب البدني والنفسي.

أما على الجانب الصحي، فإن الرياضة تقي الجسم من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يصاب بها الأطفال في السن الصغير، فهي تحافظ على صحة العضلات المفاصل في المقام الأول، كما أنها لها دور فعال في بناء العظام وتساعد على صلابتها وكثافتها، وتقلل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتقوي عضلة القلب وبالتالي فهي تقي الطفل من الإصابة بالسكتات القلبية.

تجعل الطفل لديه الثقة بنفسه، وتجعله قادراً على مواجهة كافة التحديات التي تتواجد أمامه، مما يجعل الطفل يشعر بالتوازن والعقلانية في مرحلة عمرية صغيرة من مراحله العمرية، وليس فقط بل أن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على تحسين الحالة المزاجية للطفل، وتجعله يغرق في النوم بشكل أسرع.

تعمل التمارين الرياضية التي يمارسها الأطفال على تعزيز الابتكار والإبداع لديهم، حيث أنها تساعدهم على الاسترخاء العقلي، فتعطي الفرصة السانحة لعقولهم أن تفكر وتبدع، ويختلف الإبداع من طفل لآخر وفقاً لموهبة كل طفل.

وختاماً، مع التعرف على فوائد ممارسة التمارين الرياضية، يجب على كل أم وأب أن يحرصوا أن يمارس أطفالهم التمارين الرياضية منذ صغرهم ويداومون عليها، حتى تصبح أجسامهم وعقولهم صحية بشكل دائم وعلى المدى البعيد.