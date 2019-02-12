انت الان تتابع موضوع مطويات عن اليوم العالمي للسكري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المطوية أو البروشور هو عبارة عن وسيلة فعالة من أجل الإعلان أو الترويج عن شيء وهي تحوي الصور ومن الممكن أن تنفذ يدويا أو عن طريق برامج الكمبيوتر وهنا ستعرض أفكار لمطويات عن اليوم العالمي للسكر.

نبذة عن مرض السكري

مرض السكري هو سبب رئيس لأمراض متعددة منها فقدان البصر والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية. لذا الحل هو اللجوء إلى النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني وتجنب التدخين واستخدام التبغ كل ذلك من الممكن أن يمنع أو يؤخر داء السكري من النوع 2 وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن علاج مرض السكري وتجنب عواقبه وتطوره أو تأخيره باستخدام الأدوية والفحص المنتظم والعلاج من المضاعفات.

احصائيات حول مرض السكري

على الصعيد العالمي ، كان ما يقدر بنحو 422 مليون بالغ يعيشون مع مرض السكري في عام 2014 ، مقارنة مع 108 مليون في عام 1980. حيث تضاعف انتشار مرض السكري على الصعيد العالمي تقريبا منذ عام 1980 ، وارتفع من 4.7 ٪ إلى 8.5 ٪ في السكان البالغين. هذا يعكس زيادة في عوامل الخطر المرتبطة مثل زيادة الوزن أو السمنة والإهمال البدني والصحي. وعلى مدى العقد الماضي ، ارتفع معدل انتشار مرض السكري بشكل أسرع في البلدان النامية ومتوسطة الدخل وذلك مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع.

في عام 2007 ، اعتمدت الجمعية العامة القرار الذي حدد يوم 14 نوفمبر / تشرين الثاني باعتباره اليوم العالمي للسكري. واعترفت الوثيقة “بالحاجة الملحة إلى مواصلة الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز الصحة البشرية وتحسينها ، وإتاحة الوصول إلى العلاج وتعليم الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع الدولي والمحلي”.

كما شجع القرار الدول الأعضاء على وضع سياسات وطنية للوقاية والعلاج والرعاية لمرض السكري تماشيا مع التنمية المستدامة لنظم الرعاية الصحية الخاصة بهم.

ماذا عن اليوم العالمي للسكري

تم إنشاء اليوم العالمي للسكري (WDD) في عام 1991م من قبل منظمة الصحة العالمية استجابة لمخاوف متزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري.

أصبح اليوم العالمي للسكر يومًا رسميًا للأمم المتحدة في عام 2006 مع إصدار قرار الأمم المتحدة رقم 61/225. ويتم الاحتفال به كل عام في14 نوفمبر ، عيد ميلاد السير فريدريك بانتينغ ، الذي شارك في اكتشاف الأنسولين مع تشارلز بيست في عام 1922.

تعتبر ال (WDD) أكبر حملة توعية حول مرض السكري في العالم ، حيث تصل إلى جمهور عالمي يضم أكثر من مليار شخص في أكثر من 160 دولة.

وتلفت الحملة الانتباه إلى قضايا ذات أهمية قصوى في عالم مرض السكري وتحافظ على ظهور مسببات وتداعيات داء السكري بقوة في الأضواء العامة والسياسية.

تهدف حملة اليوم العالمي للسكري إلى:

كن منصة للترويج لجهود دفاع الهيئة الدولية ضد مرض السكري على مدار العام.

كن المحرك العالمي لتعزيز أهمية اتخاذ إجراءات منسقة ومتضافرة لمواجهة مرض السكري كمسألة صحية عالمية حرجة.

يتم تمثيل الحملة بشعار دائرة زرقاء تم الكشف عنه في عام 2007 بعد صدور قرار الأمم المتحدة بشأن مرض السكري. والدائرة الزرقاء هي الرمز العالمي للتوعية بمرض السكري. وهي تدل على وحدة المجتمع السكري العالمي ردا على وباء السكري.

دور العائلات المصاحبين لمرض السكري

للاحتفال بشهر التوعية بمرض السكري وعيد السكري العالمي لعام 2018م في 14 نوفمبر ، يحث الاتحاد الدولي للسكري (IDF) العائلات على معرفة المزيد عن العلامات التحذيرية لمرض السكري. ولقد اكتشف بحث جديد من الاتحاد الدولي أن الآباء سيكون من الصعب عليهم اكتشاف هذا المرض الخطير على حياة أطفالهم. وعلى الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لديهم أحد أفراد عائلتهم مصاب بمرض السكري ، سيواجه الوالدان مشاكل متعددة في التعرف على علامات التحذير . وواحد من أصل ثلاثة لن يميزهم على الإطلاق وتؤكد النتائج على الحاجة إلى التثقيف والتوعية لمساعدة الناس على اكتشاف علامات التحذير من مرض السكري مبكرًا.

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يمكن أن تشمل علامات التحذير :

العطش المفرط، التبول المتكرر، نقص الطاقة، عدم وضوح الرؤية، شفاء الجروح بصورة بطيئة ، التنميل في القدمين و / أو اليدين.

قصة أم لطفلة مريضة سكري

جولييتا لوداني ، أم من الأرجنتين ، توافق على أنه من الصعب اكتشاف مرض السكري. اكتشفت فقط أن ابنتها فران كانت مصابة بالنوع الأول من داء البول السكري عندما كانت في عمر 18 شهرًا ، حيث قامت بتغيير ثمانية حفاضات لابنتها في تتابع سريع. وجوليتا ، مثل العديد من الآباء والأمهات ، لم يعتقدوا أن الأطفال الرضع يمكن أن يصابوا بالمرض ، وحتى العاملون في المجال الطبي اعتقدوا في البداية أن فران كان مصاباً بعدوى في الجهاز البولي.

تصف جوليتا هذا الاكتشاف بأنه صدمة ، قائلة: “فران كانت واعية ، ولم يكن يظهر عليها أي حالات من الإغماء أو اللاوعي والجفاف أو أي شيء أخر. لم يكن لدينا في الواقع أي فكرة عن أن مرض السكري يمكن أن يكون موجودًا لدى الأطفال الصغار على الإطلاق. كنا نعرف أن البالغين يتعرضون للإصابة به فقط ، ولكن وجدنا أن الأطفال من الممكن أن يصابوا به مثل كبار السن ، فلا يوجد الكثير من المعرفة. وسيكون من الرائع تغيير ذلك “.

نقص معرفة العالم بمرض السكري

ووفقًا للاتحاد الدولي للسكري ، فإن نقص المعرفة حول مرض السكري يعني أن اكتشاف العلامات التحذيرية ليس مجرد مشكلة بالنسبة للآباء فقط ، ولكنه يمثل مشكلة تؤثر على قطاع عريض من المجتمع.

فكل أربعة من بين خمسة بالغين في جميع أنحاء العالم يفشلون في التعرف عليه بشكل صحيح وهذا كان بمثابة مصدر قلق كبير للجهات المسئولة عن صحة الانسان .

تداعيات وخطورة مضاعفات مرض السكري

حيث أن هذا المرض إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات متغيرة للحياة. ويشمل ذلك العمى وبتر الأطراف والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. حيث أن السكري كان مسئولا عن أربعة ملايين حالة وفاة في عام 2017.

من المهم أن يتعلم الجميع التعرف على العلامات التحذيرية لمرض السكري. وللأسف ، يمكن التغاضي عن مرض السكري بسهولة أو إساءة خلطه بشيء آخر وهذا يترك الناس سواء كانوا أطفالا أو بالغين عرضة لعواقب وخيمة.

يمكن أن يصبح مرض السكري مرضًا يهدد الحياة. لما لديه مضاعفات مدمرة إذا لم يتم علاجها في وقت مبكر وإدارتها بشكل مناسب. ويمكن في كثير من الحالات وقف ارتفاع معدل الإصابة بالسكري وخاصة النوع الثاني، الذي يمكن الوقاية منه إلى حد كبير ، إذا عرف الناس علامات التحذير وعوامل الخطر حتى يتمكنوا من تبني نمط حياة أكثر صحة ، أو ، عند الضرورة ، اللجوء إلى العلاجات الخاصة به.

السكري والبلاد النامية

بالنسبة للكثيرين ، لاسيما في البلدان النامية ، لا يزال داء السكري من النوع 1 بمثابة حكم إعدام على كثير من الأشخاص. حيث يتم تشخيص العديد من مرضى السكري من النوع 2 بعد فوات الأوان عندما تكون المضاعفات موجودة بالفعل. وهذا أمر غير مقبول إطلاقا ويتعين معالجته كمسألة ملحة. “

مناهج البحث العلمي التي يقوم بها الاتحاد الدولي للسكري

وشمل البحث دراسة استقصائية على الإنترنت تضم 000 7 شخص ، تتألف من بيانات إحصائية من المملكة المتحدة والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. تم تطبيق نظام الحصص التمثيلية على المستوى الوطني ، وكانت أعمارهم (من 18 إلى 65 سنة) ، 46 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع هم من أولياء الأمور ولديهم طفل واحد على الأقل دون سن 18 سنة مصاب بالسكري. ونتائج البحوث الكاملة يمكن أن تكون متاحة عند الطلب.

اليوم العالمي للسكري 2018-2019

موضوع اليوم العالمي للسكري لعامي 2018م و 2019م هو “العائلة ومرض السكري“.

تم اختيار إطار زمني مدته سنتان لتسهيل التخطيط والتطوير والترقية والمشاركة على أفضل وجه. ستهدف المواد والإجراءات التي سيطورها الاتحاد الدولي للسكري خلال عامين من الحملة إلى:

زيادة الوعي بأثر مرض السكري على الأسرة وشبكة لدعم المتضررين من هذا المرض.

تعزيز دور الأسرة في إدارة الرعاية والوقاية من مرض السكري.