شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "متلازمة الذئب".. صبي يعاني من حالة نادرة أدت إلى تغطية وجهه بالشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على تلميذ من الهند يعانى من حالة نادرة تعرف باسم "متلازمة الذئب" والتي تركت وجهه كله مغطى بالشعر.

وحسبما ذكر التقرير، ولد الصبى "لاليت باتيدار" الذى يبلغ من العمر 13 عامًا فى ولاية ماديا براديش بوسط الهند ، بمرض فرط الشعر الخلقي.



الصبى المستذئب

وتسببت هذه الحالة المستعصية فى ظهور كميات غير طبيعية من الشعر الرفيع يصل طولها إلى 5 سم على الوجه والذراعين وأجزاء أخرى من الجسم.

وقال الصبى "لاليت" إنه مشهور جداً في المدرسة وعادة ما يقبلون ظهوره لكن الغرباء يرمونه بالحجارة أحيانًا ويطلقون عليه "قردًا"، على الرغم من حالته، ويحلم بأن يصبح في يوم من الأيام ضابط شرطة وأن "يضع كل اللصوص والمجرمين في السجن".



الصبى المستذئب مع أخوته البنات يلتقطون السيلفى

وتابع لاليت: "لقد ولدت بشعر كثير على وجهي وهذا يجعلني مختلفاً، لكن في بعض الأحيان كنت أتمنى لو كنت مثل الأطفال الآخرين ، ولكن لا يمكنني فعل الكثير حيال ذلك، لقد اعتدت على الطريقة التي أنا بها ، وأنا عادة ما أشعر بالارتياح تجاه نفسى".



الصبى المستذئب مع أخوته البنات يلتقطون السيلفى

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ترعى والدة لاليت البالغة من العمر 42 عاما ، عائلة من 14 شخص في منزلهم ، بما في ذلك شقيقات "لاليت" الخمس.



الصبى المستذئب فى المدرسة

وقالت والدة الصبى: "بعد ساعة من ولادة لاليت ، دهشت لرؤية جسده مغطى بكمية غير عادية من الشعر، وطلبنا على الفور من طبيب الأطفال المحلي أن يفحصه ، الذي قص شعره الزائد وقال إنه لا يوجد علاج لهذا الاضطراب".

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