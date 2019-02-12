انت الان تتابع موضوع دواعي استخدام كريم مينالين ” MENAELLE “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المكونات الطبيعية في كريم مينالين توفر الشفاء السريع من خلال تأثير قوي مضاد للالتهابات، ويتم تطبيقه على المنطقة المصابة مرتين يوميا، لكن لا تستخدم هذا الكريم إذا كان لديك حساسية من أي مكونات، وهو للاستخدام الخارجي فقط، ويتكون الكريم من : العسل، بابونج ، زيت السمسم ، زيت الخروع ، الصبار ، وفيتامين هـ .

فيما يستخدم كريم مينالين

1- علاج الآلام الروماتيزمية .

2- علاج اضطرابات الطمث .

3- الوقاية من الإجهاض .

4- مسكن موضعي للألم .

الأمراض الروماتيزمية

تؤثر الأمراض الروماتزمية على أوتار المفاصل والأربطة والعظام والعضلات، من بينها العديد من أنواع التهاب المفاصل ، وهو مصطلح يستخدم في الحالات التي تؤثر على المفاصل، وفي بعض الأحيان تسمى الأمراض العضلية الهيكلية، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

1- تشنج المفصل .

2- فقدان الحركة في المفصل أو المفاصل .

3- التهاب – تورم واحمرار ودفء .

4- يدعى المجال الطبي الذي يدرس هذه الأنواع من الحالات بـ “الروماتيزم”، وإذا كان طبيبك الاعتيادي يعتقد أنك مصاب بمرض روماتيزمي ، فسيرسلك على الأرجح طبيبًا روماتيزميًا – وهو طبيب تم تدريبه خصيصًا لعلاجها، وسوف يناقش أخصائي الروماتيزم حالتك ، ثم ستتمكن من استخدام الأدوية ، التمارين الرياضية المنتظمة ، الراحة.

الاضطرابات الروماتيزمية الشائعة

هناك أكثر من 200 مرض روماتيزمي، من بين الأكثر شيوعا هي:

هشاشة العظام

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

الذئبة

التهاب الفقار اللاصق (AS)

التهاب المفاصل الصدفي (PsA)

متلازمة سجوجرن

النقرس

تصلب الجلد

التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب

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ما الذي يسبب مرض الروماتيزم

تحدث معظم هذه الحالات عندما ينحرف الجهاز المناعي ويهاجم الأنسجة الخاصة بك، والأطباء ليسوا متأكدين ما الذي يسبب هذا، أحيانا يكون في جيناتك، وفي أحيان أخرى يكون ذلك نتيجة لشيء في العالم من حولك ، مثل دخان السجائر ، والتلوث ، أو شيء يسبب العدوى، والجنس يلعب أيضا دورا – يبدو أن الأمراض الروماتيزمية تؤثر على النساء أكثر من الرجال .

ماذا تتوقع رؤيته عندما يكون لديك مرض الروماتيزم

1- هشاشة العظام

على عكس معظم الأمراض الروماتيزمية ، لا يرتبط هشاشة العظام بجهاز المناعة، وينتج عن تلف الغضروف ، المادة الرخوة الموجودة في نهاية عظامك، ويؤذي المفاصل الخاصة بك ويصبح أكثر صعوبة في التحرك، ويؤثر عادة على الركبتين والوركين وأسفل الظهر والرقبة والأصابع والقدمين، والأعراض: هي التورم، الدفء، والصلابة، وضعف العضلات، والتي يمكن أن تجعل المفاصل غير مستقرة، واعتمادًا على أجزاء الجسم التي يؤثر عليها ، يمكن أن يجعلك من الصعب تمشي ، أو تمسك الأشياء ، أو ترتدي ملابسك ، أو تمشيط شعرك ، أو الجلوس، ولتشخيص المرض سيسألك طبيبك عن تاريخك وأعراضك الطبية، ستحصل أيضًا على اختبار جسدي، وقد تحتاج أيضًا إلى إجراء اختبارات الدم أو السماح لطبيبك بأخذ عينة من السوائل من المفصل المصاب .

عادة في الوقت الذي يبحث فيه شخص ما عن علاجه ، هناك تغييرات مرئية على الأشعة السينية للمفصل، قد تظهر الأشعة السينية تضييق مساحة المفصل أو وجود نتوءات العظام، وفي بعض الحالات ، قد يطلب طبيبك تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتوفير صورة لداخل مفصلتك .

2- التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

يحدث التهاب المفاصل الرثياني عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة الخاصة بك ويسبب ألمًا وتورمًا وتصلبًا في المفاصل، إنه ليس جزءًا من الشيخوخة الطبيعية، والأعراض هي : ألم وتورم في مفاصل متعددة (عادةً ما تكون المفاصل على جانبي الجسم ، مثل الرسغين أو كلاهما)، ومشاكل في الأجهزة الأخرى مثل العينين والرئتين، وتصلب المفاصل ، وخاصة في الصباح، والإعياء، وكتل تسمى العقيدات الرثوية .

أما التشخيص فستحصل على فحص طبي وتخبر طبيبك عن تاريخك الصحي، قد يأخذ الطبيب أشعة سينية وعينات من السائل المشترك، وسوف يقوم بفحوصات الدم التي تبحث عن علامات مختلفة من الالتهاب، وتشمل: فحص دم شامل، وبروتين سي التفاعلي (CRP)، ومعدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR)، وعامل الروماتويد (RF)

3- الذئبة

مرض الذئبة (يسمى أيضا مرض الذئبة الحمراء أو الذئبة الحمامية الجهازية)، هو أحد أمراض المناعة الذاتية، يمكن أن يؤثر على العديد من أعضاء الجسم، تشمل أعراضه : الم المفاصل، إعياء، تصلب المفاصل، الطفح ، بما في ذلك طفح “الفراشة” على الخدين، حساسية الشمس، تساقط الشعر، أصابع بيضاء أو زرقاء عند تعرضها للبرد (تسمى ظاهرة رينود)، مشاكل في الأجهزة الأخرى مثل الكلى، اضطرابات الدم ، مثل فقر الدم وانخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية، ألم في الصدر من التهاب بطانة القلب أو الرئتين، النوبات أو السكتات الدماغية .

أما التشخيص، فسوف يسألك طبيبك عن تاريخك الطبي ، وإجراء الفحص البدني ، واختبار المعمل من عينات الدم والبول، وتشمل فحوصات الدم لمرض الذئبة ما يلي: اختبار الأجسام المضادة النواة (ANA) ، ومعظم مرضى الذئبة لديهم اختبار دم إيجابي للـ ANA، مضاد مزدوج لمضادات الحمض النووي (Anti-dsDNA)، وغيرهم .