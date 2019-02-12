انت الان تتابع موضوع فوائد اللبان العماني الحوجري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

اللبان العماني الحوجري أو اللبان الشجري أو عشبة الكندر يتم إستخراجه مِن شبه الجزيرة العربية وإستخدامه قائم مِنذ القِدم فقد عرفته الحضارة الفرعونية والكثير مِن الحضارات الأخرى فهذا اللبان له الكثير مِن الفوائد والإستخدامات فهو يُستخدم لعلاج كثيراً مِن مشاكل الشعر والبشرة ويُمكن إستخدامه كبخور ويدخل في صناعة الكثير مِن وصفات العلاج الطبيعية بالإضافة إلى أنه يقي مِن الأمراض فهو مُطهر عام للجسم ومُنشط للرحم ومُهديء للأعصاب ومُدر للبول واللبن للمرضعات.

اللبان العماني الحوجري فوائده وإستخداماته

1- الزيت العطري هو أحد المنتجات التي يُمكن إستخلاصها مِن اللبان العماني الحوجري وهذا الزيت يتمتع برائحة عطرة ورائعة ولهذا فإنه يتم إستخدامه في صناعة الكثير مِن مستحضرات التجميل.

2- عمل مبخرة ذات رائحة جميلة ومُميزة.

3- يُعتبر اللبان العماني الحوجري مطهر عام للجسم ولهذا فإنه يُمكن إستخدامه تقوية مناعة الجسم.

4- زيت اللبان الحوجري يتم إستخدامه في علاج الجروح، كما أنه يُحسن مِن صحة الجسم بشكل عام فهو يقي مِن الإصابة بالعدوى.

5- زيت اللبان الحوجري يُمكن إستخدامه في التخلص مِن رائحة الفم الكريهة.

6- يُمكن إستخدام زيت اللبان الحوجري في تسكين ألان الأسنان.

7- تقوية جذور الشعر.

8- تقوية اللثة.

9- التخفيف مِن ترهلات الجسم.

10- القضاء على التجاعيد وعلامات تقدم السن ولكن بشكل تدريجي.

11- علاج الدمل وندوب البشرة وحب الشباب.

12- طرد الغازات مِن الجسم.

13-علاج مشاكل المعدة وعُسر الهضم.

14- توحيد لون البشرة.

15- علاج الأكزيما.

16- علاج الإلتهابات الفطرية.

17- تجديد خلايا البشرة وزيادة نضارتها ونعومتها.

18- تقوية الأظافر.

فوائد اللبان الذكر

إستخراج اللبان الذكر يتم مرتين أو ثلاثة في العام ويتم إستخراجه مِن شجرة الكُندر أو شجرة اللبني أو اللبان التي تنتشر في أجزاء شبه الجزيرة العربية وشمال الصومال والعراق وأثيوبيا.

1- يُمكن إستخدام اللبان كعلكة ومضغه.

2- كما أنه يُعتبر مِن أنواع البخور حيث يتم إستخدامه في التبخير كأحد الطقوس الدينية.

Advertisements

3- اللبان يحتوي على مادة الكورتيزون المُثبطة للإلتهابات، وطبقاً للعلماء فإن الكورتيزون المتواجد في اللبان ذو جودة عالية للغاية وفعاليته أكثر مِن الكورتيزون الصناعي بمراحل عديدة، كما أن الكورتيزون المتواجد في اللبان ليست له أية أعراض جانبية مثل الكورتيزون الصناعي الذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة يُمكن أن تصل إلى هشاشة العظام وقصور وظائف الكلى والكبد والإصابة بالبشرة الورقية.

4- كما أن اللبان يدخل في صناعة الكثير مِن الأدوية بعدما يتم فصل وإستخلاص مادة الكورتيزون منه.

5- تقوية القلب وتنشيط الدماغ وتعزيز الذاكرة ومعدل الذكاء.

6- طرد البلغم وعلاج السعال.

7- علاج أغلب أمراض الصدر والتي أهمها صعوبة التنفس.

8- يُعتبر اللبان الذكر مطهر ومنشط للرحم والجهاز التناسلي بأكمله فهو يعمل على زيادة إفراز هرمون الإستروجين الأنثوي، ويُعيق تكون الألياف والأكياس بداخل الرحم، ويُقلل مِن إحتمالية تكون أية أورام.

9- تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء.

10- تقوية اللثة و منع تكون تسوس في الأسناس وتطهير اللسان والفم مِن كافة أنواع البكتيريا والميكروبات.

11- علاج القيء ومنع الشعور بالغثيان.

12- مرارة هذا اللبان لها القدرة على التخلص مِن الدهون وإنقاص الوزن الناتج عن إحتباس سوائل الجسم الزائدة.

13- علاج قلة النوم والأرق.

14- مضغ لبان الذكر يُساعد على تخفيض معدل السكر في الدم وبالتالي فإنه يعمل على علاج مرض السكر.

فوائد شرب لبان الذكر

1- حماية الجهاز الهضمي مِن إحتمالية الإصابة بأياً مِن الأمراض المزمنة مثل الإسهال الحاد والإمساك الحاد، كما أنه يقي مِن إحتمالية الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

2- وقاية الكلى مِن إحتمالية تكون حصى أو ترسبات ملحية.

3- حماية الجسد مِن كافة أنواع السرطانات فلبان الذكر يحتوي على مضادات أكسدة قادرة على حماية الأنسجة والخلايا مِن الأورام الخبيثة والحميدة أيضاً.

4- وقاية الجهاز التنفسي مِن الأمراض البكتيرية والفيروسية المؤدية للرشح والسعال والإنفلونزا، كما أن شرب لبان الذكر يُساعد وبشكل قوي على إذابة البلغم المتواجد في القصبات الهوائية.

5- تقوية الرحم وحمايته مِن الأمراض والتكيس الذي قد يُسبب الكثير والكثير مِن مشاكل الإنجاب .

6- وقاية القلب مِن إحتمالية الإصابة بأمراض أو جلطات ناتجة عن إنسداد الأوعية الدموية حيث أن مشروب لبان الذكر يُساعد على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

كيفية تحضير مشروب لبان الذكر

1- في البداية وقبل أي شيء يتم طحن لبان الذكر وتؤخذ منه ملعقة كبيرة.

2- ثم تتم إضافة هذه الملعقة إلى كوب ماء بارد ويُترك الكوب لمدة إثنتى عشرة ساعة تقريباً.

3- وفي النهاية يتم تصفية اللبان الذكر مِن الكوب ويُشرب المنقوع.

أضرار اللبان الذكر

فوائد اللبان الذكر بالتأكيد تتخطى أضراره بمراحل عديدة فأضرار اللبان الذكر تقتصر فقط على إحتمالية ضعيفة بإصابة الفك بالتضخم وإصابة العضلات بالشد والإجهاد، كما أن اللبان الذكر يُحتمل أن يتسبب في فقدان التركيز، وقد يتسبب في تشوه منطقة الفك، وبالنسبة للمرأة الحامل فإن أضرار اللبان الذكر ليست مؤكده.