- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
انت الان تتابع موضوع تمارين الظهر بالدمبلز والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
من أفضل التمارين التي قد يمارسها الإنسان للظهر هي تمارين الدمبلز ، و هو يوفر فعليًا طريقًا سريعًا لنمو العضلات ، و عصباً أوسع و أكثر عضلية ، و يساهم الدمبال في بناء عضلات الجسم و إعطاءه المظهر الجذاب و الرشيق .
تمارين الدمبل
التمرين الأول
– اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوً تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل من على أكتافك مباشرة ، مع ثني مرفقيك قليلاً ، ليس مستقيمًا تمامًا ، و الراحتين تواجهان بعضهما البعض ، و حافظ على قلبك و الظهر مستويًا ، اسحب كتفك إلى أسفل و إلى الخلف ، قم بالضغط ثم تراجع ، ثم ارفع يديك إلى الجانب حتى يكون مرفقيك على ارتفاع الكتف ، و وقفة ، ثم العودة ببطء إلى وضع البداية .
التمرين الثاني
– اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوً تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل من على أكتافك مباشرة ، مع ثني مرفقيك قليلاً ، ليس مستقيمًا تمامًا ، و الراحتين تواجهان بعضهما البعض ، و أبقِ قلبك ثابتًا و خلفيًا ، اسحب شفرات كتفك إلى الخلف و الظهر ، قم بالضغط ثم تراجع ، ثم ارفع ذراعيك أمامك ، و أشار إلى الإبهام نحو السماء ، حتى يصل مرفقيك إلى ارتفاع الكتف ، و يجب أن يشبه ذراعيك و ذراعيك Y ، وقفة ، ثم تعود ببطء إلى وضع البداية .
التمرين الثالث
– الوقوف مع عرض قدمك الكتفين على حدة ، و الدمبل معلقة أمام جسمك مع المرفقين عازمة قليلا ، و ليس مستقيم تماما ، و الراحتين التي تواجهك ، و اسحب شفرات كتفك إلى أسفل و إلى الخلف ، و ثني مرفقيك ، و اسحب الدمبل نحو ذقنك حتى يعبر الدمبل أسفل صدرك و مرفقيك على ارتفاع الكتف ، و خفض الدمبل العودة إلى نقطة الانطلاق .
التمرين الرابع
– تعيين عرض الكتف قدم بعيدا ، و اترك الدمبل لتعلق على جانبيك ، و واجهت النخيل بعضها البعض ، مع مرفقيك عازمة قليلاً ، غير مستقيمة تماماً ، و سحب شفرات كتفك إلى أسفل و العودة ، مع الحفاظ على هذا الموقف ، تجاهل كتفيك نحو أذنيك ، وقفة ، ثم خفض الدمبل إلى نقطة الانطلاق .
التمرين الخامس
– التحكم في الدمبل المطلوب ، و اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوًا تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل من على أكتافك مباشرة ، مع ثني مرفقيك قليلاً ، ليس مستقيمًا تمامًا ، و الراحتين تواجهان بعضهما البعض ، أبقِ قلبك ثابتًا و خلفيًا ، ارسم شفرات كتفك إلى الخلف والظهر ، قم بالضغط و تراجع ، ثم اسحبهما معاً ، ثم اخلبي الدمبل حتى يصل مرفقيك إلى خط القفص الصدري ، وقفة ثم العودة ببطء إلى وضع البداية .
التمرين السادس
– اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوً تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل مباشرة من كتفيك ، مع طرفك ينحني قليلاً ، غير مستقيم تماماً ، و الراحتان في اتجاهك ، أبقِ قلبك ثابتًا وخلفيًا ، ارسم شفرات كتفك إلى الخلف والظهر ، و قم بالضغط و الانسحاب ، واجذبهما معاً ، و عندما تصعد الدمبل ، وجهي مرفقيك إلى الخارج ، عمودياً على جذعك ، توقف بمجرد أن تكون أذرعك متوازية مع الأرضية ، ثم تعود ببطء إلى وضع البداية .
التمرين السابع
– ضبط قدميك الكتف عرض بعيدا ، و عقد الدمبل أمام فخذيك ، و الحفاظ على النواة الضيقة و مسطحة الظهر ، يتوقف عند الوركين لدفع ظهر المؤخرة ، مع السيطرة ، خفض الجذع الخاص بك حتى يمر الدمبل ركبتيك أو تشعر بتمدد في أوتار الركبة ، و دفع الوركين إلى الأمام ، واقفا طويل القامة في وضع الانطلاق .
التمرين الثامن
– يجب الاستلقاء على ظهرك مع ثني ركبتيك و القدمين مستوية على الأرض ، عرض الكتف على حدة ، و الاستيلاء على الدمبل المطلوب و اضغط عليها على صدرك مع راحتيك تواجه بعضها البعض ، و السماح لثني طفيف في مرفقيك ، و الحفاظ على ظهر مسطح ، خفض الأوزان نحو الأرض خلف رأسك حتى ذراعيك تتماشى مع الجذع الخاص بك ، و هذا هو موقع بدايتك ، و قم بإشراك لسانك ، و حافظ على ثني خفيف في مرفقيك ، و رفع الوزن حتى يكون فوق صدرك ، ثم يقف الشخص ، ثم العودة إلى وضع البداية .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر تمارين الظهر بالدمبلز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.