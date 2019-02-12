انت الان تتابع موضوع تمارين الظهر بالدمبلز والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من أفضل التمارين التي قد يمارسها الإنسان للظهر هي تمارين الدمبلز ، و هو يوفر فعليًا طريقًا سريعًا لنمو العضلات ، و عصباً أوسع و أكثر عضلية ، و يساهم الدمبال في بناء عضلات الجسم و إعطاءه المظهر الجذاب و الرشيق .

تمارين الدمبل

التمرين الأول

– اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوً تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل من على أكتافك مباشرة ، مع ثني مرفقيك قليلاً ، ليس مستقيمًا تمامًا ، و الراحتين تواجهان بعضهما البعض ، و حافظ على قلبك و الظهر مستويًا ، اسحب كتفك إلى أسفل و إلى الخلف ، قم بالضغط ثم تراجع ، ثم ارفع يديك إلى الجانب حتى يكون مرفقيك على ارتفاع الكتف ، و وقفة ، ثم العودة ببطء إلى وضع البداية .

التمرين الثاني

– اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوً تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل من على أكتافك مباشرة ، مع ثني مرفقيك قليلاً ، ليس مستقيمًا تمامًا ، و الراحتين تواجهان بعضهما البعض ، و أبقِ قلبك ثابتًا و خلفيًا ، اسحب شفرات كتفك إلى الخلف و الظهر ، قم بالضغط ثم تراجع ، ثم ارفع ذراعيك أمامك ، و أشار إلى الإبهام نحو السماء ، حتى يصل مرفقيك إلى ارتفاع الكتف ، و يجب أن يشبه ذراعيك و ذراعيك Y ، وقفة ، ثم تعود ببطء إلى وضع البداية .

التمرين الثالث

– الوقوف مع عرض قدمك الكتفين على حدة ، و الدمبل معلقة أمام جسمك مع المرفقين عازمة قليلا ، و ليس مستقيم تماما ، و الراحتين التي تواجهك ، و اسحب شفرات كتفك إلى أسفل و إلى الخلف ، و ثني مرفقيك ، و اسحب الدمبل نحو ذقنك حتى يعبر الدمبل أسفل صدرك و مرفقيك على ارتفاع الكتف ، و خفض الدمبل العودة إلى نقطة الانطلاق .

التمرين الرابع

– تعيين عرض الكتف قدم بعيدا ، و اترك الدمبل لتعلق على جانبيك ، و واجهت النخيل بعضها البعض ، مع مرفقيك عازمة قليلاً ، غير مستقيمة تماماً ، و سحب شفرات كتفك إلى أسفل و العودة ، مع الحفاظ على هذا الموقف ، تجاهل كتفيك نحو أذنيك ، وقفة ، ثم خفض الدمبل إلى نقطة الانطلاق .

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التمرين الخامس

– التحكم في الدمبل المطلوب ، و اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوًا تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل من على أكتافك مباشرة ، مع ثني مرفقيك قليلاً ، ليس مستقيمًا تمامًا ، و الراحتين تواجهان بعضهما البعض ، أبقِ قلبك ثابتًا و خلفيًا ، ارسم شفرات كتفك إلى الخلف والظهر ، قم بالضغط و تراجع ، ثم اسحبهما معاً ، ثم اخلبي الدمبل حتى يصل مرفقيك إلى خط القفص الصدري ، وقفة ثم العودة ببطء إلى وضع البداية .

التمرين السادس

– اضبط قدميك كتفًا ، ثم اربطين في الوركين إلى أن يصبح وجهك متساوً تقريبًا مع الأرضية ، و يجب أن يتدلى الدمبل مباشرة من كتفيك ، مع طرفك ينحني قليلاً ، غير مستقيم تماماً ، و الراحتان في اتجاهك ، أبقِ قلبك ثابتًا وخلفيًا ، ارسم شفرات كتفك إلى الخلف والظهر ، و قم بالضغط و الانسحاب ، واجذبهما معاً ، و عندما تصعد الدمبل ، وجهي مرفقيك إلى الخارج ، عمودياً على جذعك ، توقف بمجرد أن تكون أذرعك متوازية مع الأرضية ، ثم تعود ببطء إلى وضع البداية .

التمرين السابع

– ضبط قدميك الكتف عرض بعيدا ، و عقد الدمبل أمام فخذيك ، و الحفاظ على النواة الضيقة و مسطحة الظهر ، يتوقف عند الوركين لدفع ظهر المؤخرة ، مع السيطرة ، خفض الجذع الخاص بك حتى يمر الدمبل ركبتيك أو تشعر بتمدد في أوتار الركبة ، و دفع الوركين إلى الأمام ، واقفا طويل القامة في وضع الانطلاق .

التمرين الثامن

– يجب الاستلقاء على ظهرك مع ثني ركبتيك و القدمين مستوية على الأرض ، عرض الكتف على حدة ، و الاستيلاء على الدمبل المطلوب و اضغط عليها على صدرك مع راحتيك تواجه بعضها البعض ، و السماح لثني طفيف في مرفقيك ، و الحفاظ على ظهر مسطح ، خفض الأوزان نحو الأرض خلف رأسك حتى ذراعيك تتماشى مع الجذع الخاص بك ، و هذا هو موقع بدايتك ، و قم بإشراك لسانك ، و حافظ على ثني خفيف في مرفقيك ، و رفع الوزن حتى يكون فوق صدرك ، ثم يقف الشخص ، ثم العودة إلى وضع البداية .