انت الان تتابع موضوع طرق علاج كلف الوجه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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وفقا لراشيل نازاريان طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك، والحاصلة على دكتوراه في الطب، يمكن تطور بعض البقع البنية المزعجة على بشرتك في أي وقت في حياتك، ولكن يمكن أن تظهر فجأة في النساء البالغات بسبب التغيرات في الهرمونات، وقد أعطت راشيل نازاريان وأطباء الجلد أفضل النصائح لعلاج ومنع تصبغ الجلد الناجم عن الكلف .

ما هو الكلف

الكلف هو اللون البني الغامق أو اللون الرمادي للجلد الذي يؤثر عادة على الأجزاء المعرضة للشمس من الوجه، مثل الجبين والخدين والشفة العلوية، وكلما زاد تركيز الميلانين الأساسي في الجلد زادت احتمالية تعرضك للكلف، مما يعني أنه من المرجح أن يكون لدى هؤلاء ذوي درجات لون البشرة الداكنة، كما يقول الدكتور نازاريان، يمكن أن تجعلك بعض الحالات الصحية أكثر حساسية لأشعة الشمس وأكثر عرضة لتطوير الكلف، كما يوضح الدكتور نازاريان أن الكلف يمكن أن يكون ناتج بسبب مشاكل الغدة الدرقية، وأخذ حبوب منع الحمل، كما أنه يعتقد أنها وراثية وإذا كانت أحد والديك تعاني من الكلف فقد تطور لديك أيضا .

ويمكن أن يزيد الحمل من مخاطرك أيضا، في الواقع يشار إلى الكلف في كثير من الأحيان باسم قناع الحمل ويمكن أن يحدث في ما يصل إلى 50 ٪ من النساء الحوامل، وديبرا جاليمان الحاصل على دكتوراه في الطب وهو طبيب الأمراض الجلدية ومقره مدينة نيويورك، يقول نظرا لأن الهرمونات تتغير أثناء الحمل يكون الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس، مما قد يتسبب في انتقال بشرتك إلى الكلف .

الوقاية من الكلف

لتجنب الكلف أو على الأقل السيطرة على التصبغ الداكن الذي لديك بالفعل، فإن أفضل إجراء وقائي هو استخدام كريم واقي شمس على وجهك كل يوم، ومن بين الأنواع القليلة التي تمت الموافقة عليها من قبل derm تشمل EltaMD UV Clear Tinted Facial، Sunscreen Broad-Spectrum SPF، إنها أنواع ذكية لتجنب الشمس والحرارة، ولكن إذا تعرض للشمس تأكد من تغطية وجهك بقبعة واسعة الحواف، فيمكن أن يظهر الكلف مباشرة من حروق الشمس، ويشير الدكتور نازاريان إلى أن بعض الأدوية والمكملات عن طريق الفم ، مثل Heliocare، قد تجعلك أقل حساسية لضوء الشمس وإذا ما أخذت يوميا قد تقلل من فرصك في الحصول على الكلف .

علاج الكلف

بمجرد الحصول على الكلف قد يكون من الصعب تخليص نفسك من هذه البقع البنية المتشققة، ويقول الخبراء إن الكلف نادرا ما يختفي من تلقاء نفسه، ولكن هناك علاجات يمكنك محاولة تخفيف مظهرها، فبالإضافة إلى استخدام واقي الشمس، يقول الدكتور جليمان أن المنتجات التي تحتوي على النياسيناميد مثل فيتامين ب 3، وهو مضاد قوي للأكسدة يمكن أن يساعد حتى لون البشرة في التخلص من الكلف، وتحتوي هذه المنتجات InstaNatural Niacinamide 5٪ Face Serum على النياسيناميد الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك niacinamide وحامض الترطيب الفائق، كما يمنع فيتامين سي إنزيما يسمى التيروزين من التحول إلى الميلانين وهو الصباغ الذي يغمق البشرة، لذلك يصبح الجلد أكثر إشراقا، والاستثمار في مصل فيتامين سي الموضعي يمكن أن يساعد في تحسين اللون الداكن .

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وقد يتطلب ذلك مجموعة من العلاجات المختلفة لكن التخلص من الكلف ليس مستحيلا، فإذا لم يكن لديك الحظ في العلاجات الموضعية، قم بحجز موعد مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لمعرفة المزيد عن الإجراءات الداخلية، ويوصي الأطباء بـ التقشير الكيميائي والعلاجات الخفيفة مثل IPL مقترنة بالليزر المسطح مثل Fraxel لمكافحة الكلف .

ويحذر الدكتور نازاريان من أن هذه العلاجات يجب أن تتم فقط من قبل طبيب أمراض جلدية حاصل على شهادة من مجلس الإدارة ، حيث إن لديهم مخاطر تجعل الكلف أسوأ إذا لم يتم القيام به بشكل صحيح، وتشدد على أهمية الاستمرار في ارتداء واقية من الشمس وتجنب الحرارة لمنع تكرارها .

ويقترح الدكتور جاليمان تجربة منتجات بدون وصفة طبية بمكونات مثل حمض الكوجيك أو مستخلص عرق السوس أو فيتامين ج الموضعي أو مستخلص التوت الأبيض أو مستخلص البربري ، والتي تعمل جميعها على تفتيح البشرة وتحسين لونها الداكن، وتوفر المرطبات والكريمات الواقية من أشعة الشمس تغطية جيدة للكلف .

من الذي يصاب بالكلف

يظهر الكلف على جلد المرأة في كثير من الأحيان أكثر من جلد الرجل، وفقط 10 ٪ من الناس الذين يعانون من الكلف هم من الرجال، كما أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة مثل الاسبان، أو شمال أفريقيا ، أو الأمريكيين من أصل إفريقي، أو الآسيوي، أو الهندي، أو الشرق الأوسط، أو البحر الأبيض المتوسط هم أكثر عرضة للإصابة بالكلف، والناس الذين لدى أحد والديهم الكلف أيضا هم أكثر عرضة للإصابة بالكلف .

الذي يسبب الكلف غير واضح بعد، ويحدث على الأرجح عندما تنتج الخلايا اللونية في الجلد وهي الخلايا الصباغية، لونا أكثر من اللازم، والأشخاص الذين يعانون من لون البشرة الداكنة أكثر عرضة للكلف لأن لديهم الخلايا الصباغية، ويكونوا أكثر نشاطا من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة .