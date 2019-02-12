شكرا لقرائتكم خبر عن «فوائد الفول».. يعزز الصحة ويحافظ على القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الفول من الأكلات التي يفضلها الكثيرون، ويحتوي الفول على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم، وحمايته من الأمراض وفيما يلي فوائد الفول وفقاً لما ذكره موقع kerrash.

1 – يحتوي الفول على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على تعزيز صحة المرأة الحامل، وتطوير نمو الجنين، كما أنه يحد من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية.

2 – يحتوي الفول على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

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3 – يحتوي الفول على بعض العناصر الغذائية التي تعمل على علاج التهاب المفاصل والعضلات وتعزيز صحة العضلات.

4 – يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تعزيز صحة الوزن وحمايته من الدهون والترهلات.

5 – يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تجدد النشاط والحيوية، وتعمل على تعزيز الصحة والشعور بالطاقة.

6 – يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات.

7 – يحافظ على صحة الجهاز العصبي، ويحميه من المشاكل الصحية والخرف والزهايمر.