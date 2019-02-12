زوايا تفضلها ابنتك المراهقة في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - الألوان وعلم نفس الألوان، جزءٌ من حياتنا اليوميّة، وتحيط بنا من كل جانب، وهي التي تمنح الأشياء المظهر الزاهي الجذّاب، كما أن لها تأثيرًا واسعًا على نفسيّة الإنسان؛ فما بالك إذا كانت ابنتك المراهقة أو ابنك المراهق، اللذان يضجان بالعبث بالحياة في مثل هذا السن؟ فأنت بحاجة لأي جانب من السعادة لتبعدي عنهما آثار الاكتئاب أو الإهمال أو اللامبالاة، والعصبية والتمرد، وهي صفات قد تتحكم بالمراهقين في مثل هذا السن؛ فبهذه الديكورات الملونة.. أنت تسايرين تقلباتهما، وفي الوقت نفسه تكونين على استعداد لمعالجة ردات فعلهما.

1 – زاوية المهرج

خزانة لترتيب ملابسها بشكل فانتازي، يجلب السعادة؛ فالمهرج يضيف إلى الفرح في شخصيتها خفة ظل.

اللون الغالب:

البنفسجي: يفيد في علاج الاضطرابات النفسية.

الأصفر: يعالج حالات عسر الهضم.

الأبيض: في حال كان ممتدًا على مساحة واسعة، كما هو في هذه الزاوية؛ فهو يوحي بالبراءة والصفاء، ومن معانيه الطّهارة والبساطة.

2 – تسريحة بالألوان

ما يلفت النظر في هذه الزاوية، هي أقلام تلوين الشفتين، والتي وضعت كدعائم لطاولة صغيرة، وقد يطول النظر في كرسي من الجلد غاية في الرقة؛ حيث الرموش الذهبية على مسنده.

اللون الغالب:

الأحمر: يفيد في علاج اضطرابات الدورة الدموية، كما يوحي بالأناقة.

الأسود: إذا أخذناه من الناحية الإيجابية؛ فهو لون الهيبة والقوة.

البني: هو لون الأرض، والصحراء، والاعتماد على النفس، الصلابة، التفكير العميق، ويذكرنا بالأجداد..

3 – للكتابة بشغف

الزاوية عبارة عن طاولة، من اللون البنفسجي الفاتح، توحي بالاستعداد للدراسة، فيما مسند الكرسي الطريف عبارة عن "دي شيرت أصفر".

اللون الغالب:

البرتقالي: يخفض معدل الزيادة في اضطرابات القلب .

الأزرق: لعلاج المغص.

الأخضر: له تأثير في علاج آلام الصداع النصفي.

4 – للقراءة بأناقة

زاوية عبارة عن درسوار أحمر بقوائم ذهبية، وصور بالأبيض والأسود تهدئ من اللون الناري والذهبي، وتعود تفاصيل الكرسي الغريب إلى الغرفة، لكن ربما برموش أطول وجلد مختلف اللون، فيما اللمباديرة المضيئة معلقة على الحائط، وخلفها إضاءة تشع باللون الذهبي.

اللون الغالب:

الأحمر الناري: ويرمز إلى الرغبة العميقة في الحب.

الذهبي: يعطي الإلهام؛ فهو مفيد لمن يهتمون بالأدب؛ حيث يعطي طاقة حركية عالية وذكاء كبيرًا.

الأبيض والأسود: في تقاربهما، يعبران عن الكمال والتميز، والاستقلال عن الآخرين والتميز.

5 – زاوية الأحاديث الجانبية

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يمكن الاعتماد على هذه الزاوية في تناول الطعام، طاولة بيضاء، عليها زهور نقية توحي بالطهر والكمال، و4 كراسي من اللون الأزرق الغامق، برسومات مختلفة، تنسجم مع اللون الخشبي الهادئ للأرضية، وتلك الثريا بامتداداتها الذهبية، وإضاءاتها البيضاء.

اللون الغالب:

الأبيض: يعكس جميع الألوان كما يعكس ضوء وحرارة الشمس، ويتميز من يختاره بالنقاء.

الأزرق الغامق: يصل بمن يختاره إلى درجة الوقار، ونعمة رجاحة العقل المخيلة الكبيرة.

الخشبي: يعطي الإيجابية للمكان، وهو من علامات الرخاء والمال ومصنف ضمن الرموز الباعثة على التفاؤل.

6 – الجلسة الفضية والرخامية

عندما تتأملينها، تشعرين أنك في زمن المستقبل، أو في جو فضائي من كوكب آخر، الأرض فضية والكرسي والطاولة الصغيرة بتصميمهما المستقبلي المبتكر، يخفف من هذا السطوع تلك الستارة التي تدور حول المكان، والموشحة باللون البرتقالي، وبلمسة بسيطة يعطي اللونان البرتقالي والأخضر للآنية الموضوعة على الرف الرخامي، يعطيان بهجة لا توصف للمكان.

اللون الغالب:

الفضي: هو لون رمادي، عادة عندما يستعمل، يظهر سطوع الضوء على المعادن، ويعطي صفة الاعتدال، ويجعل الشخصية تميل إلى العقلانية.

الأخضر: مادة الحياة في النباتات "اليخضور".. ويقال إنه لون السلام، ويعطي الثقة بالنفس،

ويمكن من يختاره بالقدرة على حل المشاكل، وبناء علاقات اجتماعية كبيرة.

البرتقالي: يرسم الفرح والسرور، الأحلام الوردية، ويعطي هدوءًا للأعصاب، وإحساسًا مفعمًا بالحيوية..

7 – زاوية الثراء:

ما أوحى بهذا الاسم، هو ذلك الكرسي الذهبي الذي يعبر عن غنى أهل البيت، فيما يكسر تلك الجدران القاتمة، وجود الدرسوار الزهري، والحاجز البرتقالي مع الغرفة الأخرى، وتلك المرآة الغرائبية الصنع، ويعيد إلى الأذهان فكرة الرفاهية، ذلك القفص الذهبي، الذي يحوي كوبين عليهما صورتان لامرأة ورجل.

اللون الغالب:

الأزرق الكحلي: يعطي قدرة كبيرة على الإبداع، وحل مشاكل الآخرين.

الأزرق: يجنب من يختار به المشاكل؛ فهو منطقي يهب القدرة على لتفكير والحوار، والتعاون مع الآخرين.

الزهري: كما هو معروف، مزيج من اللونين الأحمر والأبيض, يفضله محبو الجمال، يفيد في الوصول إلى حالة الهدوء والنظام فيما حولنا، يعني الاهتمام بالآخر، الليونة.

8 – زاوية الريش

منظر رائع لغرفة تتميز بحائط عليه رسوم الريش، والتلفاز، وراء مكتبة بيضاء في غاية الذكاء واستغلال المساحات؛ حيث تكرر الكراسي الذهبية، فيما يفصل الجلسة الأولى عن الأخرى جدارٌ من اللون الأزرق المائل إلى الأخضر، عليه صورتان ترمزان إلى التأمل، فيما المرآة الكبيرة الخمرية بإطارها الخمري، تتحدث عن نفسها وتصف هذه الزاوية الساحرة.

اللون الغالب:

الأزرق، الممزوج بالأخضر: يعطي إحساسًا بالخفة، ويلهم بالكثير من الأفكار، يعبر عن الهدوء والخيال الواسع.

الأحمر الفاتح: يعطي الإحساس بالتحفيز والطاقة.

البني: لون الأرض، الصحراء، يعطي قدرة على الاعتماد على النفس، والصلابة، والتفكير العميق، ويذكرنا بالأجداد.

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