انت الان تتابع موضوع خصائص فصيلة الدم b+ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الدم عبارة عن سائل لزج يسير في الأوعية الدموية والشرايين والأوردة ، والشعيرات الدموية ، ويمكنه حمل الأكسجين والغذاء لجميع خلايا الجسم ، ويعمل على تخليص تلك الخلايا من ثاني أكسيد الكربون ، والفضلات ، وتوصل العلماء أن الدم ينقسم إلى عدة فئات لكل فئة خصائص تميزها عن الأخرى ، وفصائل الدم الموجودة هي :A,B,O,AB ، ويشير كل حرف من هذه الحروف للأنتيجين الموجود على سطح الخلية ، وقد تكون هذه الفصائل موجبة العامل الريزيسي أو سالبة العامل ، ويطلق حرف D على اسم العامل الريزيسي ، لنستطيع تمييز الفصائل ففي حال وجود العامل الريزيسي وهو RH D في فصيلة الدم A على سبيل المثال فيسمى +A أى موجب العامل الريزيسي .

أنواع فصائل الدم

استطاع العلماء دراسة فصائل الدم المختلفة والتوصل لمدى تقبل كل فصيلة للأخرى ، فكل فصيلة تتناسب مع فصيلة أخرى يمكنها اعطاء الدم لها ، أو الأخذ منها ، وساهم هذا التطور في إنقاذ حياة الكثير من الناس عند نقل دم من شخص لأخر .

-فصيلة الدم A

يمكنها أن تأخذ من فصيلة الدم A,O في حال كانت موجبة العامل الريزيسي ، وإذا كانت سالبة العامل الريزيسي فيمكنها أن تأخذ من O- أو من A- .

-فصيلة الدم B

يمكنها أن تأخذ من فصيلة الدم O أو B وذلك في حال كانت موجبة العامل الريزيسي .

-فصيلة الدم O

لا يمكن لهذه الفصيلة أن تأخذ إلا من O في حال كانت موجبة العامل الريزيسي ، ولكنها يمكنها أن تعطي لجميع الفصائل الموجبة ، وتأخذ من-O في حال كانت سالبة العامل الريزيسي ، وتعطي كذلك جميع الفصائل السالبة ، ويطلق عليها الفصيلة الكريمة .

– فصيلة الدم AB

وتعرف بالفصيلة البخيلة حيث تأخذ من جميع الفصائل الموجبة العامل الريزيسي ، إذا كانت موجبة ، وتأخذ من جميع الفصائل السالبة في حال كانت سالبة العامل الريزيسي ، بينما لا تعطي سوى فصيلة AB لوكانت موجبة ، فصيلة –AB لوكانت سالبة .

الأطعمة المناسبة لفصيلة الدم +B

– يمكن القول بأن أصحاب هذه الفصيلة متوازنين غذائياً ، حيث يمكنهم تناول اللحوم والأسماك ، ومنتجات الحليب ، والبقوليات والخضروات ، والفاكهة .

– ينصح أصحاب فصيلة الدم +Bبتجنب بعض أنواع الطعام كالقمح ، والحمص والذرة والحبة السوداء ، والحمضيات ، وزيت دوار الشمس ، والأفوكادو ، والحمص ، ولحم الدجاج .

– من الأغذية ذات الفائدة لأصحاب هذه الفصيلة البقدونس ، والثوم ، والزنجبيل ، والتين ، والخوخ ، والبروكلي ، كما يمكن لأصحاب هذه الفصيلة شرب الشاي الأخضر والنعناع ، وعصير الكرز ، واستخدام زيت الزيتون ، وزيت بذور الكتان ، وزيت كبد الحوت.

– يمكنهم ممارسة الرياضات المختلفة كالمشي ، وركوب الدرجات ، وتسلق الجبال ، والمرتفعات .

خصائص فصيلة الدم +B

يقال على أصحاب هذه الفصيلة بأنهم مبدعون ، ويمكن القول بأنهم من الأشخاص المميزين الطموحين الساعين دائماً نحو التطور عن طريق اجتهادهم وتخطيطهم الجيد للمستقبل ، ويقال عنهم أنهم أكثر الفئات الصالحة لإدارة الأعمال ، حيث يقومون بالتطبيق الدقيق للقواعد المحددة ، مع وجود صعوبة في إقناعهم ببعض المستجدات ، فيتميزون دائماً في بعض الأعمال كالمحاماة ، والقضاء ، كما يصعب التنبؤ بردود أفعالهم تجاه المواقف المختلفة .

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عيوب فصيلة الدم +B

-يعاني أصحاب هذه الفصيلة من الغضب السريع .

– وجود صعوبة في التعامل معهم لانعدام المرونة في شخصياتهم .

– يلاحظ تحفظهم الشديد وتكتمهم في جميع المواضيع .

علاقة أصحاب فصيلة الدم +B بزملاء العمل

-يمكن لأصحاب هذه الفصيلة مصادقة أصحاب فصيلة الدم O ، ولكن ليس لدرجة تمكنهم من حدوث توافق يؤدي للحب والارتباط .

-يميلون أصحاب هذه الفصيلة لأصحاب فصيلة AB ، وينجذبون لهم بشدة .

– غالباً ما توجد روح المنافسة بينهم وبين أصحاب فصيلة الدم A .

– يستطيعون حب بعض الأشخاص من نفس الفصيلة ، وكره البعض الأخر .

معلومات عن أصحاب فصيلة +B

-يمكن لهذه الفصيلة أن تعطي لفصائل موجبة مثل +AB ، كم يمكنها أن تأخذ من +O,+B .

– وفقاً لما يمتلكه أصحاب هذه الفصيلة من من صفات معينة ، فيمكن اعتبارهم أكثر فئة عرضة للإصابة بمرض السكري من الدرجة الأولى ، بالإضافة لفرص تعرضهم لتصلب العظام ، والتدرن الجلدي المخاطي ، والذي يطلق عليه القراض .

– يتمتع أصحاب هذه الفصيلة بقوة في جهازهم المناعي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات البيئية ، والغذائية بصورة سريعة ، وعلى الرغم من هذا ، فإنهم من أكثر الفئات المتعرضة للإصابة بالفيروسات النادرة ، كما لا يتعرضون للحساسية الطبية.