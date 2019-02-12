لاستعادة الرشاقة خلال وقت قصير يمكن اتباع أحد أشهر 3 أنظمة رجيم سريعة تُنقصك 1 كيلو يومياً. ومن أكثرها فعالية وشهرة رجيم البطيخ، رجيم التمر والحليب ورجيم الزبادي خالي الدسم.

رجيم البطيخ

يتميز البطيخ باحتوائه على نسبة مرتفعة جداً من الماء وعلى عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. ولهذا فهو يساعد بشكل كبير على خسارة الوزن. ولتحقيق هذا الهدف يجب اتباعه لخمسة أيام:

اليوم الأول

الفطور: كوب من القهوة أوالشاي، قطعتا كيك من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي وقطعة من البطيخ.

الغداء: قطعة فيليه لحم مشوي، طبق من البروكولي المسلوق مع ملعقة من زيت الزيتون وكوب من اللبن الطبيعي من دون سكّر.

العشاء: قطعة من السمك المشوي، طبق من الأرضي شوكة المطهو مع الثوم وقطعة من البطيخ.

اليوم الثاني

الفطور: كوب من القهوة أو الشاي مع الحليب منزوع الدسم، سندويتش مع الخبز الكامل والجبنة قليلة الدسم.

الغداء: طبق من الملفوف المسلوق، قطعتان من الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون سكّر.

العشاء: طبق من حساء الخضار من دون دهون، شريحة من السمك المشوي في الفرن مع قطع الليمون، شرحات بطيخ.

اليوم الثالث

الفطور: كوب من القهوة أو الشاي، سندويتش بالخبز المحمص الكامل، قطعتان من لحم الحبش، شريحة من البطيخ.

الغداء: قطعة من السمك المشوي، فطر مشوي أو طبق خضار وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء: قطعة من صدر الدجاج، طبق سلطة خضار مع ملعقة من زيت الزيتون، شريحة بطيخ.

اليوم الرابع

الفطور: كوب من الشاي، قطعتا كيك من القمح الكامل، كوب من اللبن الطبيعي وشريحة من البطيخ.

الغداء: فيليه لحم مشوي، ملعقتا طعام من الأرز الكامل المطهو وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء: بوريه خضار، تورتيا محشوة بالهليون أو السبانخ، شريحة من البطيخ.

اليوم الخامس

الفطور: كوب من القهوة بالحليب منزوع الدسم من دون سكّر، قطعتا كيك بالحبوب الكاملة، شريحة بطيخ.

الغداء: بوريه كوسى أو جزر، قطعة من لحم صدر الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء: طبق بوريه خضار مع القليل من الجبنة المبشورة، فيليه سمك مشوي وشريحة من البطيخ.

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رجيم التمر والحليب

يمكن تطبيق هذا الريجيم لمدة أسبوع. وهو يقوم على تناول 3 وجبات رئيسية. ويجب أن تحتوي كل وجبة على 7 حبات تمر مع كوب من الحليب الخالي من الدسم قدر الإمكان.

وحكذا يمكن خسارة 4 كيلوغرامات وأكثر، علماً أن الحليب والتمر يحتويان على الكثير من المغذيات المفيدة مثل الدهون الجيدة والكالسيوم والحديد والبروتينات والفيتامينات والفوسفور والزنك.





رجيم الزبادي خالي الدسم

لاتباع هذا الرجيم وخسارة 5 كيلوغرامات يجب اعتماد هذا البرنامج لمدة أسبوع.

الفطور: كوب من الماء، 200 غ من اللبن الزبادي قليل الدسم، كوب من الشاي من دون سكّر.

الغداء: كوب من اللبن الزبادي، طبق يحتوي على قطعة من لحم الدجاج أو السمك المشوي والخضار.

وجبة خفيفة: حبة فاكهة ذات مؤشر غليسيمي منخفض مثل الحمضيات.

العشاء: كوب من حساء الملفوف، 200 غ من اللبن الزبادي الطبيعي و3 حبات خوخ.