أحمد المصري يؤكّد أن زيادة الوزن لها آثار جانبية على العمود الفقري

كشف أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة الدكتور أحمد المصري , خطورة زيادة الوزن على العمود الفقري، مؤكدًا أن السمنة تؤدي لآلام مختلفة في الجسم، كآلام أسفل الظهر وآلام العمود الفقري.

وقال : إن العمود الفقري يتكون من فقرات عظمية صغيرة عدة وبينها "الحبل الشوكي" وهو رفيع، ويتحكم العمود الفقري في حركة الجسم ويتحمل وزن الجسم بالكامل، وعند الإصابة بزيادة الوزن يتم الضغط على الفقرات العنقية حتى العجزية وهذا الحمل الزائد يزيد من الضغط على الغضاريف، وهو السائل الذي يمنح ليونة العظام مما يجعله يضغط على النخاع الشوكي.

وأضاف أن آلام العمود الفقري تزداد من خلال زيادة دهون البطن، حيث إن البطن تتكون من عضلتين وإذا تم زيادة الوزن يحدث ضغط للبطن للأمام مما يزيد الضغط على العمود الفقري ويزيد من آلام الغضاريف.

وأشار إلى أن دهون البطن لها آثار جانبية على العمود الفقري لأنها تسبب انزلاق غضروفي وآلام أسفل الظهر وخشونة المفاصل كما يؤثر الكرش على عظام الحوض لشدة تحميل البطن.

وأكد أن أغلب من يعانون من السمنة لا يمارسون الرياضة وعضلات الظهر تكون ضعيفة لديهم ما يزيد من آلام الظهر ويصل الأمر فى بعض الحالات إلى التدخل الجراحي.

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