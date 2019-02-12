انت الان تتابع موضوع معدل السكر الطبيعي للصائم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
يوفر مستوى السكر في الدم للشخص الصائم أدلة مهمة حول كيفية إدارة الجسم لمستويات سكر الدم . يميل مستوى السكر في الدم إلى الذروة بعد ساعة من تناول الطعام ، ثم ينخفض بعد ذلك . إرتفاع مستويات السكر في الدم الصائم تشير إلى مقاومة الإنسولين أو مرض السكري . إنخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي يمكن أن يكون بسبب أدوية السكري . إن معرفة موعد الاختبار وما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أو سلامة مرضى السكري .
ما هي مستويات السكر في الدم للشخص الصائم
بعد تناول أي وجبة ، ترتفع مستويات السكر في الدم ، وعادةً ما تصل إلى الذروة بعد ساعة من تناول الطعام . كمية السكر في الدم وارتفاعها وتوقيت ذروتها يعتمد على النظام الغذائي . تميل الوجبات الكبيرة إلى زيادة ارتفاع سكر الدم . كما تتسبب الكربوهيدرات عالية السكر ، مثل : الخبز والوجبات الخفيفة المحلاة ، في حدوث تقلبات أكبر في مستويات سكر الدم . عادةً ، مع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، يطلق البنكرياس الإنسولين . حيث يقلل الإنسولين من نسبة السكر في الدم ويكسرها حتى يتمكن الجسم من استخدامها للطاقة أو تخزينها في وقت لاحق .
الصعوبات التي قد يواجهها مرضى السكري
إن الأشخاص المصابين بمرض السكري يواجهون صعوبات في إنتاج الإنسولين بالطرق التالية :
الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الأول لا ينتجون كمية كافية من الإنسولين لأن الجسم يهاجم الخلايا المنتجة للإنسولين .
لا يستجيب مرضى السكري من النوع 2 بشكل جيد للإنسولين ، وفي وقتٍ لاحق ، قد لا يصنعون كمية كافية من الإنسولين .
في كلتا الحالتين ، والنتيجة هي نفسها : إرتفاع مستويات السكر في الدم والصعوبات في استخدام السكر .
هذا يعني أن مستوى السكر في الدم لمريض السكري الصائم يعتمد على ثلاثة عوامل
محتويات الوجبة الأخيرة قبل التحليل .
حجم الوجبة الأخيرة قبل التحليل .
قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين والاستجابة له .
مستويات السكر في الدم بين وجبات الطعام توفر فرصة لكيفية إدارة الجسم للسكر . المستويات العالية من السكر في الدم للصائم تشير إلى أن الجسم لم يتمكن من خفض مستويات السكر في الدم . وهذا يشير إلى مقاومة الإنسولين أو عدم كفاية إنتاج الإنسولين . وفي بعض الحالات الأخرى ، عندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا بشكل غير طبيعي ، قد تؤدي أدوية السكري إلى خفض نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم .
إختبار مستويات السكر في الدم للصائم
هناك نوعان من اختبارات السكر في الدم للصائم : اختبار السكر في الدم التقليدي واختبار جديد وهو الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) . يقيس هذا الاختبار كيفية إدارة الجسم لسكر الدم خلال فترة زمنية . يستخدم اختبار HbA1c للتحقق من كيفية التحكم بسكريات الشخص خلال فترة زمنية معينة . لا تتقلب مستويات HbA1c كثيراً ويمكن أن تعطي مؤشراً جيداً لمستويات سكر الشخص لعدة أشهر قادمة . قد يعني ذلك أن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية معينة لمرض السكري والذين يتم التحكم في نسبة السكر في دمهم بشكل جيد ، قد لا يحتاجون إلى إجراء مراقبة يومية تقليدية . ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، سيطلب الطبيب من مرضى السكري استخدام النظام التقليدي والتحقق من مستوياتهم اليومية .
في معظم الحالات ، يطلب الأطباء من الناس قياس مستوى السكر في الدم بسرعة فور الاستيقاظ ، قبل أن يقوموا بتناول أي مأكولات أو مشروبات . قد يكون من المناسب أيضًا اختبار سكر الدم قبل الأكل أو في بعض الأحيان بعد ساعتين من تناول الوجبة ، عندما يعود سكر الدم إلى المستويات الطبيعية . الوقت المناسب للاختبار يعتمد على أهداف العلاج وعوامل أخرى . على سبيل المثال ، لا يحتاج معظم مرضى السكري إلى الاختبار بين الوجبات إلا إذا كانوا يتناولون علاج السكري الذي يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم . قد يقوم بالاختبار أشخاص آخرون بين الوجبات إذا شعروا بأن السكريات منخفضة .
وبما أن هؤلاء المرضى لا ينتجون أي إنسولين ، فإن بعض الأشخاص المصابين بالنوع الأول من داء السكري يقومون بالاختبار عدة مرات في اليوم . قد يفعلون ذلك لأنهم بحاجة إلى التحقق من مستويات السكر لديهم بانتظام من أجل تعديل جرعات الإنسولين .
خطوات قياس السكر للصائم
إعداد شريط الاختبار وجهاز مراقبة الجلوكوز بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة ويكون جاهز لتلقي العينة .
تطهير منطقة الاختبار – عادةً ما يكون في جانب من الإصبع – مع مسحة من الكحول .
وضع جهاز الاختبار على سطح صلب حتى لا يتحرك .
إضغط على منطقة الاختبار حول الجرح لزيادة تدفق الدم ، وقم بضغط قطرة دم على شريط الاختبار .
ضع الشريط في الشاشة .
سجل الوقت وقراءة السكر في الدم ، وتوقيتات تناول الطعام في الآونة الأخيرة .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر معدل السكر الطبيعي للصائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.