6 أعراض تكشف عن إصابة الطفل بالتوحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكن ملاحظة أعراض اضطراب طيف التوحد عند الأطفال قبل بلوغهم سن 3 سنوات، فهناك من الأطفال من يتطور بشكل طبيعي حتى بلوغ عام ونصف أو عامين ثم يبطئ النمو أو يفقد جزءا من المهارات التي اكتسبها.

واضطراب طيف التوحد هو حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، ما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماطا محدودة ومتكررة من السلوك. يُشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.





ويقول الدكتور محمد عبدالهادي، أخصائي أمراض مخ وأعصاب الأطفال وعضو الرابطة البريطانية لأمراض مخ وأعصاب الأطفال في مصر، لـ"العين الإخبارية" إن هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها أن تكتشف الأسرة معاناة الطفل من التوحد مثل:

1.الدوران في المكان بشكل متكرر أو القيام بحركة ما وتكرارها مرات ومرات.

2.عدم تواصل الطفل بصريا مع أحد.





3.رفض الطفل للاتصال الجسدي.

4.تأخر النطق.

5.تكرار الكلمات أو الجمل.

6.الشعور بحزن شديد بسبب تغييرات بسيطة.





وينصح الدكتور محمد عبدالهادي بملاحظة هذه الأعراض والتي تبدأ أحيانا من عمر السنة، حيث لا يستجيب الطفل لصوت والدته أو عندما يدعى باسمه ولا يشير إلى الأشياء ولا ينظر لأحد في عينه أو يبتسم.

أما في عمر السنتين فيقول إن الأعراض تظهر بشكل أكثر وضوحا حيث يعاني الطفل بوضوح من مشاكل في الكلام مقارنة بأقرانه في العمل نفسه ولا ينتبه للأصوات والإشارات حتى لو كانت هناك طائرة تحلق فوق رأسه.

ويضيف أن هناك أعراضا جسدية يعاني منها بعض مرضى التوحد مثل مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك ومشاكل النوم.

وينصح الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض بعرض الطفل على المتخصصين والمتابعة الدورية معهم لتطوير مهارات الطفل وعدم تدهور حالته الصحية.



