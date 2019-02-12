شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تشتري شركة ايرو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت شركة أمازون دوت كوم يوم الاثنين أنها وقعت اتفاقا لشراء «ايرو»، وهي شركة ناشئة تعمل على تشغيل أجهزة التوجيه المنزلية لمساعدة العملاء على توصيل أجهزة المنزل الذكي بشكل أفضل، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة حسب ما نشرته رويترز على موقعها.
وتأسست «ايرو» في عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. وقد جمعت 90 مليون دولار من First Round Capital وMenlo Ventures وAME Cloud Ventures وInitialized Capital وHomebrew Ventures وغيرها، وفقًا لتقرير TechCrunch.
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