شاب لبناني يطلب الزواج من حبيبته بطريقة غير مألوفة

تقدّم شاب لبناني بالزواج من حبيبته بطريقة غير عادية وغير مألوفة من خلال تنظيمه حدثًا لم تكن الفتاة على دراية بالأمر مطلقًا.
وانتشر على "يوتيوب" مقطع فيديو وثّق لحظات الحدث الذي صوره الشاب بعد موافقة الفتاة الزواج به.
وقام الشاب اللبناني بدعوة الفتاة إلى جولة بالسيارة في بيروت، حيث طلب منها تعصيب عينيها لتقديم مفاجأة خاصة لها.
ووصل العروسان إلى مطار بيروت، حيث انبهرت الفتاة بالمفاجأة وحلّقا سويًا في طائرة خاصة ليطلب بعد ذلك أن تصبح شريكة العمر الأبدية.
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