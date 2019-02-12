امرأة تستخدم زميلتها كدرع بشري للنجاة من هجوم مسلح

انتشر مقطع فيديو، يوثق حادثة غريبة وقعت في تايلاند، استخدمت فيها موظفة زميلتها كدرع بشرية للنجاة من هجوم مسلح.

وجرت الحادثة الرهيبة في مقاطعة "Sida"، عندما اقتحم رجل مقنع المتجر حاملًا سكينًا، ومهددًا البائعتين العاملتين فيه، ومع احتدام الموقف، قامت إحدى الموظفتين بالاحتماء بزميلتها واستخدامها درعًا بشرية، ضد سكين المهاجم، لتتلقى الأخيرة عدة طعنات أدخلتها في حالة صحية حرجة.

وأكّد الأطباء لاحقًا نجاة الضحية من الموت، إثر تلقيها العلاج الطبي العاجل في أحد المستشفيات القريبة من المتجر.

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