آمنة نصير تؤكّد أن"نقص الحياء" وراء دعوات خلع الحجاب

كشفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، إن الدعوات التي أُطلقت على مواقع "السوشيال ميديا" لخلع الحجاب تعبّر عن نقص شديد في الحياء لدى القائمين عليها؛ نظرًا لتجرئهم على ثوابت المجتمع كمجتمع شرقي محافظ.

وأضافت نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دائرة الحدث" مع الإعلامي دكتور حسين سالم؛ أن مثل هذه الدعوات تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع نظرًا لإثارتها للبلبلة، مشدّدة على ضرورة الحفاظ على ثوابت المجتمع وعدم الانصياع وراء هذه الدعوات المغرضة.

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