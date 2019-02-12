شكرا لقرائتكم خبر عن بتحس بانسداد وزنة فى ودانك.. اعرف ما هو طنين الأذن وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعرضت يوما للشعور بتشويش أو عدم السماع بوضوح من أذنيك، ذا أنت مصاب بـ " طنين الأذن"، وهى الحالة التى تسمع فيها ضوضاء غير موجودة.

يمكن أن تختلف طبيعة الصوت من شخص لآخر وفقا لتقرير موقع " self"، من الشائع أن يظهر الطنين كرنين عالي النبرة ، ، لكن الشائع أن يسمع الناس أيضًا صوت مثل الطنين ، أو الصخب ، أو النقر ، أو الهسهسة ، أو التشويش ، أو صوت شبيه بنبض القلب.

يمكن أن يكون الطنين صاخبًا جدًا بحيث يصعب على المرء أن يسمع نفسه ، أو قد يكون ضعيفًا إلى حدٍ ما ، فهو بالكاد ملحوظة، و يمكن أن تكون موجودة في واحدة أو كلتا الأذنين بشكل مؤقت أو دائم.



طنين الأذن

أنواع طنين الأذن

يحدث الطنين غالبًا بسبب ضعف السمع المرتبط بالعمر أو الضوضاء:

طنين الأذن المرتبط بالتقدم فى العمر

يحدث هذا النوع بسبب انخفاض عدد الألياف العصبية العاملة في الأذن الداخلية ​​مع التقدم في العمر، وتحتوي الأذن الداخلية على القوقعة، أو العضو الذي يسمح لك بالفعل بالاستماع ، لذلك فإن هذا النوع من التراجع في الوظيفة يمكن أن يساهم في مشكلات السمع.

طنين الأذن المرتبط بالضوضاء

قد يكون طنين الأذن ناتجًا عن فقدان السمع الناجم عن الضوضاء ، وفقا لتقرير الموقع ، والذي يحدث عند تعرض الشخص لأصوات عالية دون حماية أذنه بطريقة مناسبة مما يتسبب فى تلف خلايا الشعر الحسية في الأذن الداخلية التي تساعد على حمل الضوضاء إلى الدماغ، وهذا الطنين يتلاشى عادة ، ولكن التعرض طويل المدى للضوضاء الصاخبة يمكن أن يسبب تلفًا دائمًا في الأذن يؤدي إلى طنين الأذن.



أنواع طنين الأذن

أسباب أخرى لطنين الأذن

الأسباب المحتملة الأخرى قد تشمل :

التهابات الجيوب الأنفية .

انسدادات بسبب شمع الأذن .

إصابة الأذن بعدوى.

التقلبات الهرمونات (الاستروجين والبروجستيرون يمكن أن يؤثر على النظام السمعي) .

مرض مينير الذي يرتبط مع الكثير من ضغط السائل في الأذن الداخلية .

بعض الأثار الجانبية لبعض الأدوية.

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