شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الأطعمة هى الأفضل لصحة شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل هناك علاقة بين نوعية الطعام المتناول وتقصف وتساقط الشعر؟سؤال يتم طرحه كثيرا للتعرف علي علاقة الطعام بمشاكل الشعر العديدة كتساقط الشعر والتقصف وما شابه ذلك، ولذا خلال هذا التقرير نقدم بعض الأطعمة الصحية لشعرك ولصحتك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وقدم التقرير بعض الأطعمة الهامة لصحة الشعر، والتي تساهم بشكل كبير في تقويته والحد من تساقطه، ومنها:

-البيض، وذلك يرجع لما يحتويه البيض من عناصر غذائية هامة للجسم أهمها الكالسيوم.

-السبانخ، من أفضل أنواع الخضراوات التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي شعر أكثر صحة وقوي، وذلك يرجع لإحتوائها علي نسبة عالية من الحديد التي يمد الشعر بالعديد من العناصر التي يحتاجها.

-الجوافة والبرتقال، من الفواكه الغنية بفيتامين سي الهام لصحة البشرة والشعر، ولذا لا تترد في تناول هذه الأنواع من الفواكه.

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-الأسماك، من أكثر أنواع اللحوم الهامة لصحة الشعر حيث أنها غنية بالأوميجا 3 الهامة لك ولشعرك.

-المكسرات، لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر، كالأوميجا3،والفوليك أسيد والزنك فيتامين سي وب.

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