ماهي فوائد مشروب القرفة والعسل للتخسيس

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إذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة طبيعية تساعدك في التخلص من الدهون العنيدة المتكدسة في مناطق مختلفة من الجسم، سنقدم لك في مقال اليوم بعض المنافع الغير معروفة لمشروب القرفة والعسل الذي يعد أحد المشروبات الهامة في ما يتعلق بالتخسيس.يتضمن مشروب القرفة والعسل نسبة عالية من مضادات الأكسدة، المعادن والفيتامينات التي تعزز حرق الدهون المتراكمة في الجسم، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالشبع بشكل طبيعي.يحتوي كلا من العسل والقرفة علي عناصر طبعية تساعد في فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية لخسارة 2كيلو خلال اسبوع

فوائد القرفة

تساعد على رفع الايض داخل الجسم

التحكم في مستوي الانسولين في الدم ، مما يعمل على عدم تراكم الدهون في الجسم

تقليل الشهية وعدم الرغبة اتجاة الطعام

فوائد العسل

يحتوي العسل على نسبة عالية من الفركتوز الذي يعمل على حرق الدهون ورفع مستوي الطاقة في الجسم

يحفز الكبد على افراز المزيد من الجلوكوز الذي يقوم بظبط السكر في الدم

يساعد على تنشيط عملية الايض

يساعد على فقدان الشهية

فوائد وصفة القرفة والعسل

– تعمل وصفة القرفة و العسل على إنقاص الوزن خلال مدة زمنية قصيرة ، حيث تعتبر من أكثر الطرق الفعالة لهذا الأمر .

– تساعد تلك الوصفة على منع تراكم الدهون في الجسم حتى إذا كان الشخص يتناول وجبات تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية .

– إن وصفة القرفة و العسل هي بمثابة مطهر للجسم و ذلك لدورها في تنظيف الجهاز الهضمي و تطهيره و القضاء على ما به من بكتيريا و فطريات .

– تعمل وصفة القرفة بالعسل على إمداد الجسم بكمية كبيرة من الطاقة كما أنها تساهم في منح شعور بالراحة النفسية و تحسين المزاج .

– تساهم هذه الوصفة في خفض نسبة الكوليسترول و التأثير على معدل السكر في الدم ، مما يعني وقاية الجسم من أمراض القلب المختلفة .

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الطريقة الصحيحة لتحضير مشروب القرفة:

المكونات

ملعقة صغيرة من القرفة المسحوقة

كوب من الماء المغلي،

قليل من العسل

طريقة التحضير

ضعي ملعقة صغيرة من القرفة المسحوقة في كوب من الماء المغلي،

غطيه واتركيه جانبا لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك صفيه وحليه بالعسل لتستفيدي من العناصر الغذائية الهامة.

تناولي سيدتي هذا المشروب 4 مرات في اليوم

على أن يكون ذلك قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة لتنشيط عملية الأيض،

قبل وجبة الغداء بساعة لسد الشهية،

قبل ممارسة الرياضة بنصف ساعة لتعزيز عملية حرق الدهون ومرة أخيرة

قبل النوم للحماية من الشعور المفاجئ بالجوع من خلال تثبيت نسبة السكر في الدم.

نصائح هامة

يجب العلم بأنه على الرغم من فعالية تلك الوصفة و مدى تأثيرها على الجسم و إنقاصها للوزن بشكل سريع ،

إلا أنها ليست الحل الوحيد حيث لا يجب الاعتماد عليها بشكل كلي ، فهي لا تصلح أن يتم اتباعها لفترة طويلة الأمد و ذلك وفقاً لدراسات الباحثين .

يجب أن يتم اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب هذه الوصفة لكي يعزز من عملية فقدان الوزن ،

كما يُفضّل ممارسة التمارين الرياضية التي تساهم في انقاص الوزن كذلك يجب مراعاة تجنب تناول الوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية

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