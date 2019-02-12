شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل اعرفى ازاى تحافظى على نفسك فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحرص المرأة الحامل دائما على الحفاظ على صحتها خلال فترة الحمل وتجنب التواجد فى أماكن العدوى، وذلك للوقاية من الفيروسات والعدوى التى تؤثر على صحتها، وصحة الجنين وخصوصا فى فصل الشتاء، حيث تنتشر الفيروسات وتزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح للحامل للوقاية من الامراض والأوبئة فى فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع parenting



الحامل

1:أهم شئ فى فصل الشتاء هو التدفئة، لذلك لا بد أن تهتم المرأة الحامل بتدفئة نفسها بالملابس الثقيلة والجوارب التى تحميها من البرد القارس.

2:الحصول على لقاح الأنفلونزا، حيث إنه يحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا طوال العام.

3:الحصول على قسط كافى من الراحة وتجنب التواجد فى أماكن الزحمة التى تنتشر فيها العدوى والفيروسات.

4:غسيل اليدين بانتظام وخصوصا قبل وبعد الأكل لتجنب الجراثيم وذلك عن طريق الغسول المطهر.



البرد

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5:عدم الخروج فى من المنزل ايام البرد القارص ويجب ارتداء ملابس ثقيلة فى حاجة الضرورة للخروج.

6:تناول السوائل الدافئة التى تحافظ على صحة الجسم وتحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

7:الاهتمام بتناول الأطعمة الخضراوات والفواكه والأطعمة الغنية بفيتامين سى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الجراثيم والفيروسات.

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