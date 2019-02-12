فوائد البقدونس على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البقدونس واحد من الخضراوات الشهيرة التى لا نستطيع الاستغناء عنها نظرا لمذاقها الطيب الذى يعطى للأكلات نكهة مختلفة، كما أن له فوائد عديدة على صحة الجسم والبشرة، حيث يحتوى البقدونس على فيتامين (أ، ب، سى، هـ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، الزنك ، الكالسيوم) ، ووفقا لما ذكره موقع rd فإن فوائد البقدونس هى:

فوائد البقدونس



البقدونس

1: يحتوى البقدونس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض والعدوى.

2:له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز المناعى والكبد حيث انه يزيد من مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة في الكبد، فضلا عن ذلك يعمل البقدونس على انتاج العصارة الصفراوية فى الكبد اللازمة لهضم الدهون.

3:يقلل من مستويات السكر فى الدم لذلك فهو مفيد لمرضى السكر وينصح بتناوله دائما فى الاكلات.



بقدونس

4:يتميز البقدونس برائحته المميزة والجميلة لذلك فهو يعمل على تحسين رائحة الفم.

5:يحتوى البقدونس على بعض الخصائص والمعادن التى تعمل على طرد الجراثيم والبكتيريا والوقاية من الامراض.

6:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

7:يعمل على محاربة الأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

8:يعتبر البقدونس من أقوى العلاجات الطبيعية لمحاربة فقر الدم وتعزيز صحة الجسم.

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فوائد البقدونس على صحة الشعر والبشرة



عصير البقدونس

1: يحتوى البقدونس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

2: يعالج شحوب الوجه ويحارب حبش الشباب البثور السوداء.

3: له دور فعال فى تفتيح وترطيب البشرة.

4: يعتبر البقدونس واحد من العلاجات الطبيعية لتساقط الشعر.

5:يساعد على تعزيز فروة الرأس وطوله وكثافته.

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