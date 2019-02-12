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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البوتاسيوم أحد العناصر الكيمائية التى تدخل الجسم عن طريق النظام الغذائي، حيث يدعم وظيفة الخلايا ، فقط 2 ٪ من مجموع البوتاسيوم في الجسم متاحا في مجرى الدم.

واحدة من أهم وظائف البوتاسيوم وفقا لتقرير موقع " medicinenet" هي الحفاظ على النشاط الكهربائي للخلايا في الجسم، حيث تتأثر الخلايا ذات النشاط الكهربائي العالي مثل (الأعصاب والعضلات بما في ذلك القلب) بشكل خاص عند انخفاض مستويات البوتاسيوم.



الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

ما هى الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يدخل البوتاسيوم الجسم من خلال النظام الغذائي، وتتضمن أمثلة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

الفاكهة الطازجة: الموز ، والشمام ، والبرتقال ، والفراولة ، والكيوي ، والأفوكادو ، والمشمش.

الخضروات الطازجة: مثل الفطر ، والبازلاء ، والبنجر ، والطماطم.

اللحوم: لحوم البقر والأسماك.

العصائر: البرتقال ، المشمش ، الجريب فروت.



اعراض نقص البوتاسيوم فى الجسم

أعراض وعلامات نقص البوتاسيوم

يؤثر البوتاسيوم على طريقة تفريغ الخلايا العصبية العضلية للطاقة ثم إعادة توليدها ، لتكون قادرة على استخدامها عند الحاجة، عندما تكون مستويات البوتاسيوم منخفضة ، قد لا تعمل العضلات والأعصاب بشكل طبيعي وقد تشمل اعراض انخفاض البوتاسيوم:

ضعف وألم بالعضلات.

تشنج العضلات.

عدم انتظام ضربات القلب.



اسباب نقص البوتاسيوم فى الجسم

أسباب انخفاض البوتاسيوم

لا يحدث نقص بوتاسيوم الدم بشكل شائع بسبب ضعف النظام الغذائي،ولكن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي يمكن أن تسبب انخفاض البوتاسيوم.

قد يكون ذلك لأن الكثير من البوتاسيوم يخرج من خلال الجهاز الهضمي وفي الغالب يحدث نقص بوتاسيوم الدم عند:

التعرض للقئ الكثير.

تعانى من الاسهال.

عدم عمل الكلى أو الغدد الكظرية بشكل جيد.

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تناول أدوية مدارت البول.

من الممكن ، ولكن من النادر ، الحصول على نقص بوتاسيوم الدم من تناول القليل من البوتاسيوم في نظامك الغذائي.



نقص البوتاسيوم فى الجسم

أسباب اخرى لنقص البوتاسيوم

شرب الكثير من الكحول.

التعرق كثيرا.

نقص حمض الفوليك.

بعض المضادات الحيوية قد تسبب انخفاض البوتاسيوم.

ارتفاع مستويات أحماض تسمى الكيتونات في الدم.

الملينات التي يتم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن.

أستخدام أنواع معينة من التبغ.

بعض أدوية الربو.



علاج نقص البوتاسيوم فى الجسم

كيفية علاج انخفاض البوتاسيوم من الجسم

على المدى القصير ، مع أمراض ذات محدودية ذاتية مثل التهاب المعدة والأمعاء والقيء والإسهال، يستطيع الجسم تنظيم وإعادة مستويات البوتاسيوم من تلقاء نفسه.

ومع ذلك ، إذا كان نقص بوتاسيوم الدم شديدًا أو من المتوقع أن تكون خسائر البوتاسيوم مستمرة ، قد يلزم استبدال أو إضافة البوتاسيوم للجسم.

في المرضى الذين يتناولون مدرات البول ، غالبا ما يمكن وصف كمية صغيرة من البوتاسيوم عن طريق الفم ، لأن الخسارة سوف تستمر طالما يتم تناول مدر البول.

تناول الأطعمة المرتفعة فى البوتاسيوم الخيار الأول في استبدال البوتاسيوم. .

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