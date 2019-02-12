شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الجلد وعوامل الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أنواع عديدة من الأمراض السرطانية ومنها سرطان( الثدى، القولون، البروستاتا، المعدة، الدم ، الجلد) ويعتبر سرطان الجلد من أصعب الأنواع السرطانية، وهو عبارة عن نمو غير طبيعى فى خلايا الجلد غالبا يظهر فى الأماكن المعرضة للشمس، كما أنه من الممكن أن يصيب أماكن أخرى غير معرضة للشمس.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض سرطان الجلد هى:

أعراض سرطان الجلد



الجلد

1:ظهور بقع حمراء وصلبة على أماكن متفرقة من الجلد.

2:اذا كانت البشرة داكنة تظهر بقع باللون البنى أو الاسود على الجلد.

3:الشعور بالحكة والنزيف فى بعض الاحيان.



سرطان الجلد

4: ظهور قشور على سطح الجلد.

5:قد تطور البقع الى قرح مؤلمة على الجلد.

وهناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بسرطان الجلد وهى

عوامل الإصابة بسرطان الجلد

1: اصحاب البشرة الفاتحة أكثر عرضا للإصابة بسرطان الجلد وخصوصا عند التعرض المفرط لأشعة الشمس.

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2:تاريخ الاصابة بحروق الشمس، المعرضون لحروق الشمس من صغرهم هم الاكثر عرضا لسرطان الجلد.

3:التعرض المفرط لأشعة الشمس مع عدم استخدام واقى الحماية من الشمس ، قد يعرضك لسرطان الجلد.



وحمات

4: الاشخاص الذين لديهم عدد كبير من الوحمات اكثر عرضا للإصابة بسرطان الجلد.

5:وجود تاريخى عائلى للإصابة بسرطان الجلد ، أى اصابة أحد أفراد الاسرة بالسرطان.

6:ضعف الجهاز المناعى قد يعرضك للإصابة بسرطان الجلد.

7:الذين يتعرضون للإشعاع بشكل كبير هم الاكثر عرضا لسرطان الجلد.

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