شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل تسبب تغييرات عاطفية لدى المرأة.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان أن تناول حبوب منع الحمل يسبب تغيرات عاطفية خفية لعقل المرأة، وهذا يجعلها أقل عرضة بنسبة 10% لتتمكن من قراءة تعبيرات وجه الآخرين ومشاعرهم.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه على الرغم من عدم وضوح سبب حدوث ذلك، فإن حبوب منع الحمل تحتوى على مستويات من هرموني الاستروجين والبروجسترون، والاثنان يؤثران على العاطفة.

وقد أجريت هذه الدراسة "جامعة جرايفسفالد" في ألمانيا بقيادة الدكتور "ألكساندر ليشكه"، من قسم علم النفس البيولوجي والسريري.

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وقال الدكتور "ليشكه": "أكثر من 100 مليون امرأة في العالم يستخدمن موانع الحمل الفموية، لكن لا يعرف الكثير عن آثارها على العاطفة والإدراك والسلوك".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم تقلل من القدرة على فهم التعبيرات الانفعالية للآخرين، مما قد يؤثر على طريقة قيام النساء ببدء العلاقات الحميمة والحفاظ عليها.