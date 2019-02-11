انت الان تتابع موضوع التخلص من الزيوان نهائيا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التخلص مِن الزيوان أمراً ممكن ولكن ما لا يُمكن هو التخلص منه نهائياً مرة وإلى الأبد والزيوان هو أحد أنواع الحبوب التي تظهر على البشرة على شكل نقاط سوداء وتُعرف أيضاً بإسم الرؤوس السوداء وفي الغالب تظهر هذه الأشياء على الوجه أو الظهر أو منطقة الأكتاف.

أسباب ظهور الزيوان

1- إنغلاق مسام البشرة.

2- تراكم كميات كبيرة مِن البكتيريا على البشرة.

3- تهيج بصيلات الشعر.

4- بعض أنواع الأدوية تتسبب في ظهور الزيوان.

5- حدوث تغير في الهرمونات.

6- إفراز الجسم لكميات كبيرة مِن الزيت.

نصائح هامة مِن أجل التخلص مِن الزيوان

1- الحفاظ على نظافة البشرة وغسل لوجه يومياً مرتين على الأقل بغسول ذو جودة جيدة ولطيف على البشرة.

2- تجنب منتجات المكياج التي تحتوي على زيوت فهذه المنتجات تتسبب في إنغلاق مسام البشرة.

3- عدم النوم بالمكياج إطلاقاً.

4- عدم الضغط على الزيوان نهائياً.

5- تقشير الوجه بشكل دوري بإستخدام مواد لطيفة على البشرة فهذا الأمر يُساعد وبشكل كبير على التخلص مِن خلايا الجلد الميتة وطبقات البشرة التالفة.

6- غسل وسادة النوم بشكل دوري.

أسهل الوصفات الطبيعية للتخلص مِن زيوان الوجه

يوجد الكثير والكثير مِن الوصفات الطبيعية الرائعة التي تعمل بطريقة فعالة في التخلص مِن الزيوان ومِن أهم وأسهل وأبسط هذه الطرق :

1- وصفة القرفة والعسل

تعمل هذه الوصفة على تفتيح مسام البشرة و التخلص مِن الزيوان ومكوناتها بسطية للغاية وفي المتناول فهذه الوصفة تتكون فقط مِن ملعقة كبيرة مِن العسل بالإضافة إلى ملعقة صغيرة مِن القرفة يتم خلطهم جيداً وبعد تجفيف البشرة يتم وضع الخليط على البشرة بحركة دائرية لمدة ثلاث دقائق ثم يتم غسل الوجه جيداً بإستخدام الماء الفاتر.

2- وصفة بياض البيض

تعمل هذه الوصفة على شد البشرة وتنظيفها وزيادة نعومتها وطريقة تحضيرها في غاية السهولة واليُسر حيث أن كل ما يجب فعله هو فقط وضع طبقة رقيقة مِن بياض البيض على البشرة وتركها دقيقتين كي تجف ثم وضع طبقة أخرى مِن بياض البيض وتركها لمدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشرة دقيقة وفي النهاية يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيداً.

3- وصفة الزبادي بالشوفان

الخصائص المهدئة في الشوفان بالإضافة إلى حمض اللبنيك في اللبن يعملون معاً على التخلص مِن الزيوان بشكل فعال، ومكونات هذه الوصفة هي ثلاثة ملاعق مِن الزبادي وملعقتان كبيرتان مِن الشوفان بالإضافة إلى بضعة نقاط مِن عصير الليمون وزيت الزيتون، ويتم خلط هذه المكونات جيداً حتى يتم الحصول على خليط ويوضع هذا الخليط على أماكن ظهور الزيوان لمدة عشر دقائق ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

4- وصفة بذور الحلبة

يتم طحن بذور الحلبة بشكل جيد ثم يتم عجنها مع القليل مِن الفلفل والماء ويتم توزيع الخليط الناتج على الوجه ويُترك لمدة عشر دقائق وفي النهاية يتم غسل الوجه جيداً.

5- وصفة الكركم وعصير النعناع

تعمل هذه الوصفة على التخلص مِن الزيوان عن طريق تنظيف مسام البشرة ومكوناتها هي ملعقة كبيرة مِن بودرة الكركم بالإضافة إلى ملعقتان كبيرتان مِن عصير النعناع، وعن طريقة تحضيرها فهي بسيطة للغاية حيث يتم فقط ترك تحضير شاي النعناع وتركه جانباً حتى يبرد ثم يؤخذ منه ملعقتان تُخلطان مع الكركم للحصول على خليط يوضع على الوجه لمدة عشر دقائق ثم يُغسل الوجه جيداً بمياه فاترة.

6- وصفة الزبادي والملح والليمون

تعمل هذه الوصفة على إزالة الزيوان عن طريق تقشير الوجه ومكوناتها بسيطة للغاية وفي المتناول حيث أن تحضير هذه الوصفة يتطلب فقط ملعقة كبيرة مِن الملح وملعقة كبيرة مِن الزبادة وقليلاً مِن العسل بالإضافة للقليل مِن عصير الليمون، ويتم خلط هذه المكونات جيداً حتى يتم الحصول على خليط جيد يتم وضعه على أماكن ظهور الزيوان لمدة تتراوح بين دقيقتين و ثلاثة دقائق ثم يتم غسل الوجه جيداً بالمياه الفاترة.

7- وصفة البيكينج صودا

تعمل هذه الوصفة على التخلص مِن الزيوان عن طريق تقشير البشرة وتحضيرها في غاية السهولة واليُسر حيث يجب فقط خلط البيكينج صودا مع قليلاً مِن الماء حتى يتم الحصول على خليط جيد ثم يوضع الخليط على الوجه ويُدلك بشكل لطيف بعض الشيء ويُترك لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة دقائق ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء.

8- وصفة نشا الذرة

تتخلص هذه الوصفة مِن الزيوان عن طريق تقشير البشرة، ومكوناتها قليلة للغاية حيث لا يحتاج تحضيرها سوى لملعقة صغيرة مِن نشا الذرة وبعضاً مِن غسول الوجه، ويتم خلط هذين المكونين جيداً وغسل الوجه بالخليط الناتج وفرك الوجه بحركات دائرية ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

طرق أخرى للتخلص مِن الزيوان

1- إستخدام الأدوية والكريمات الطبية.

2- إزالته يدوياً بإستخدام الأداة الطبية المُخصصة لذلك.

3- إستخدام الليزر حيث أن الليزر يعمل على قتل البكتيريا المتواجدة على البشرة.