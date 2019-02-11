انت الان تتابع موضوع أسباب الوقوع في المخدرات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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تعد المخدرات من أخطر الأفات التي تهدد سلامة المجتمعات ، وتعتبر المخدرات أنواع من الأدوية النباتية ، والتي تحتوي على العديد من المكونات المهدئة والتي تتسبب في إدمانها ، كما تسبب خمول للشخص الذي يقع تحت طائلتها ، كما تؤدي لخلل بالعديد من النواحي النفسية والذهنية ، وعادة ما يحدث الإدمان من باب التجربة فيشعر الشخص بحالة مؤقتة من المتعة تدفعه للتجربة مرة بعد الأخرى وتبدأ رحلة الإدمان ، مما يؤثر سلباً على جميع وظائف الجسم ، وهناك أماكن يكثر فيها الإدمان عن أماكن أخرى ، ويتزامن الإدمان مع العديد من العوامل والأسباب ، وقد تكون أسباب اقتصادية ، أو اجتماعية .
أسباب الوقوع في إدمان المخدرات
-قد يتناول الشخص المخدرات مع جهله بطبيعتها وتكوينها ، ويقبل الشخص على إدمانها بسبب شعورة بالمتعة عند تناول مثل هذه المواد ، ومع جهل منه بالمخاطر والأضرار التي ستقع عليه مستقبلاً .
-عدم التمسك بالأخلاق ، ووجود اضطراب في العقيدة الدينية ، ويرجع ذلك لخلل في التربية ، مع وجود نوع من العزلة الإجتماعية ، مما يؤثر على معتقدات وسلوكيات الأفراد .
– البطالة ، وانخفاض مستوى المعيشة ، ووجود أوقات فراغ كبيرة للشخص ، والجهل وتدني المستوى التعليمي ، وعدم وجود هوايات يسعى الأشخاص لتنميتها وإخراج طاقتهم فيها ، وترجع هذه العوائق للأسرة التي يعيش فيها الشخص ، أو الدولة على نحو أكبر .
-الغنى والثراء ، فالمال قد يكون نقمة على صاحبه نتيجة لجهله بأهميته ، ويمكن أن نضع هذه النقطة كذلك تحت مسمى غياب الوازع الديني .
– التفكك الأسري ، وعدم وجود روح الألفة والحب بين أفراد الأسرة من أهم أسباب الإنحراف والوقوع تحت طائلة الإدمان .
– أصحاب السوء ممن يمتلكون تجارب سيئة يدفعون للوقوع في الأخطاء والمخاطر .
علامات تشير على وقوع الشخص في الإدمان
-الإنقطاع عن الحياة الأسرية وملاحظة بعد الشخص وظهور عليه الإهمال في الدراسة أو بعض الأنشطة الحياتية .
– ملاحظة التغير المفاجئ في صفات الشخص كالهروب من الجماعات ومراعاة الخصوصية بشدة ، والتأخر ليلاً .
– ظهور علامات الإهمال والإرهاق على المظهر الخارجي للشخص المدمن .
– سوء أخلاقه وعصبيته على أقل الأمور أهمية .
– رغبته في الحصول على المال بصفة مستمرة واهلاكه للمال بطريقة مثيرة للجدل .
أنواع المخدرات
تتنوع المخدرات حسب مصدرها فقد يكون :
مخدرات ومهدئات
كالأفيون والذي يطلق عليه البعض خشخاش ، أو القات .كيميائية : كالهيروين ، والمورفين ، وبعض العقاقير كالمسكنات والمهدئات .
مواد منشطة
-تؤدي هذه المواد لزيادة توسع حدقة العين ، والتسبب في اضطرابات النوم .
-ترفع من نشاط الشخص مما يعطيه قدرة اضافية ونشاط زائد .
– ملاحظة كثرة كلام هذا الشخص .
– عدم القدرة على تناول الطعام وفقدان الشهية بشكل ملحوظ .
– ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب وسرعتها ، وملاحظة ارتفاع في درجة حرارة الجسم .
أنواع المواد المنشطة
–الكوكايين .
– الكراك .
– النيكوتين ( السجائر) .
– الكاتينون الموجود في القات .
– الكافيين ( القهوة ، والمشروبات الغازية ) .
– الاكستاسي المعروف لدى المروجون للمخدرات باسم قرص الحب .
-الامفيتامينات .
المواد المثبطة والمسكنة
-تؤدي لانعدام التركيز والتشوش الدماغي .
-تؤدي لانعدام الاحساس لدى متعاطيها .
– تؤدي لبطء في عمل الجهاز العصبي المركزي .
– قد تؤدي لبطء في ضربات القلب ، وعدم القدرة على التنفس مما يؤدي للموت .
– قد تسبب فقد في الذاكرة .
– قد تؤدي للفرح الزائد دون مبرر أو القلق والخوف والحيرة .
– تؤدي لخلل في ردات الفعل فيفقد الشخص قدراه على اعطاء ردود أفعال مناسبة في المواقف المختلفة .
– تعمل كمسكن للآلام ، وتؤدي للنوم .
أنواعها
-المشروبات الكحولية .
– الأفيونات : كالهيروين ، والمورفين .
– القنبيات : كالحشيش والبانجو .
– الواد المتطايرة : كالغراء ، وما يخفف به الطلاء ، وبعض أنواع الوقود .
الأدوية الطبية : كأدوية التخدير ، والمسكنات .
المواد المهلوسة
-تؤدي لخلل في فهم وإدراك الشخص للأمور وتؤدي للتشويش على متعاطيها فيتهيأ له أمور غير صحيحة ، وهو ما يطلق عليه مسمى الهلوسة السمعية والبصرية .
– تدفع الشخص للقيام بتصرفات خطيرة تهدد سلامته وحياته وحياة الأخرين .
– اضطراب في ردود الأفعال .
– تزيد من فرص حدوث تشنجات بالمعدة والدماغ ، وكذلك زيادة التعرق وفقدان الشهية .
أنواعها
-مخدر LSD ويستخلص من الحشيش ويسمى القنب .
– مخدر الاكستاسي يصبح من المهلوسات في حال أخذه بكميات كبيرة .
الأعراض التي تظهر على متعاطي المخدرات
-ضعف عام بالجسد فيمل يعرف بالوهن .
– احمرار شديد بالعينين .
– وجود هالات سوداء حول العينين .
– فقدان ملحوظ بالوزن .
– عدم القدرة على التركيز .
– التعرض للإغماء بشكل متكرر .
– التعرق الشديد .
– الرغبة في العزلة .
– العدوانية والرغبة في الحصول على المخدر بأي طريقة حتى لو لجأ للسرقة .
المراجع:
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