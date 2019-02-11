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يعتبر البابونج هو الإسم الذي يطلق على الكثير من أنواع أزهار الأقحوان المختلفة، ويتبع هذا النبات الفصيلة التي يطلق على الإسم العلمي لها أستراسيا، وهو نبات ينتشر في الكثير من المجتمعات المختلفة، ومازال هذا النبات يستخدم حتى الوقت الحالي، وبالتالي فهو يستخدم من أجل علاج العديد من أمراض الجنس والتخلص من مشاكله الكثيرة، وينمو نبات البابونج في الأماكن الرطبة المختلفة وكذلك في الحقول وبجوانب البيوت أيضًا، وهناك نوعان منه وهو البابونج الروماني والإنجليزي، وكذلك البابونج الألماني، وهو يعد الأكثر إنتشارًا بين الكثير من الأشخاص.

فوائد البابونج للجنس

من الملاحظ أن مغلي البابونج يمثل أهمية كبيرة للجسم ومن أهم هذه الفوائد أنه يعتبر من المنشطات الجنسية والتي تعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال، وكذلك للمرأة أيضًا، كما يقوم أيضًا بزيادة الرغبة الجنسية لدى الجنسين وتنشيط الدورة الدموية بالجسم، حيث يقوم بزيادة الإنتصاب عند الرجال، كما يزيد من حركة الحيوانات المنوية ويعمل على تنشيط البويضات للمرأة، كما أنه يعمل على علاج جميع التهابات المهبل المختلفة، هذا بالإضافة لدوره الهام في زيادة فرص حدوث الحمل بطريقة سريعة.

فوائد البابونج بشكل عام

هناك فوائد كثيرة للبابونج وتتمثل هذه الفوائد في :

1- يزيد من حيوية البشرة وصحتها، ويجعلها تبدو أكثر إشراق وجمال، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة والتي تساهم في تنظيف خلايا البشرة وتطهيرها من أي بكتيريا توجد بها والتي يترتب عليها ظهور حب الشباب والبثور السوداء.

2- يتميز البابونج بإحتوائه على مجموعة عديدة من العناصر الغذائية المهمة للشعر والتي تحافظ على صحته وتقلل من تساقط الشعر وتعمل على زيادة كثافته.

3- يساهم في وقاية الشعر من خطر الكثير من الأمراض المختلفة والتي تتمثل أهمها في ظهور قشرة الرأس ويعمل علي حمايته من التقصف وزيادة لمعانه وحيويته.

4- يعمل على المحافظة على صحة المرأة الحامل وكذلك الحفاظ على صحة جنينها، فهو يقلل من الأعراض المصاحبة للحمل وخاصة خلال الثلاثة أشهر الأولى منه والتي تتمثل في الشعور بغثيان الحمل والدوران وكذلك القيء.

5- يمثل أهمية كبيرة للأطفال حيث يساعد على علاج مشكلة الإسهال لديهم، بالإضافة لأنه يستخدم أيضًا لعلاج جميع أعراض البرد المختلفة والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والإصابة بالإلتهابات الداخلية المختلفة.

6- يعمل على مقاومة الجسم للأمراض العديدة والتي تهدد صحة الإنسان والتي تنتج عن أنواع البكتيريا، وبالتالي فهو يقوم بزيادة مناعة الجسم وتنشيط عمل الجهاز المناعي له.

7- الوقاية من أمراض السرطان الكثيرة وذلك لأنه يتكون من مضادات أكسدة عديدة تلعب دور هام في الحد من الإصابة بهذه الأمراض، كما أنه يعمل على الوقاية من أمراض القلب المختلفة لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، كما أن هذه المركبات تعمل على تقليل ارتفاع ضغط الدم.

8- يعمل على التخفيف من الأعراض المصاحبة لمرض السكري، وذلك لأنه يحافظ على خلايا البنكرياس ويساعد على تنظيم مستوى السكر بالدم.

9- يعالج الجروح العديد والإكزيما والنقرس، ويخفف من تهيج الجلد والتخلص من الكدمات والحروق التي توجد بالجسم، كما يعالج الألم العصبي والألم الروماتيزمي والبواسير، ويخفف من الألم العصبي والأمراض الأخرى.

10- يتم استخدامه بشكل موضعي من أجل علاج الطفح الذي ينتج عن حفاظات الأطفال، كما يخفف من تشققات الحلمة والجدري المائي، ويعالج جميع التهابات العين والأذن المختلفة.

11- يتم استخدامه بطريقة واسعة من أجل علاج التهابات الجلد المختلفة والتخلص من الكثير من اضطرابات الجهاز الهضمي والتي تشمل انتفاخ البطن، وكذلك عسر الهضم والإسهال، ويستخدم كفاتح للشهية وزيادة الوزن بطريقة سريعة وبدون أي مضاعفات جانبية تهدد حياة الكثير من الأفراد.

12- يعمل على تنشيط الرحم عند السيدات، وعلاج التهابات المفاصل والتخلص من آلام الظهر التي يعاني منها الكثير من المرضى، كما يعالج أيضًا جميع قرحات وتشنجات المعدة.

موانع استعمال البابونج

من الجدير ذكره أنه على الرغم من الفوائد العديدة لنبات البابونج ودوره في علاج الكثير من الأمراض المخلتفة، ولكن هناك بعض الحالات التي يحذر بها استعمال هذا النبات ومن هذه الحالات مايلي:

1- يجب الإمتناع عن تناوله من قبل المرضى التي تعاني من بعض أمراض الحساسية المختلفة.

2- ينصح بتناول كمية بسيطة منه من جانب السيدات الحوامل والأطفال الرضع وخاصة بدون أن يتم إستشارة الطبيب المعالج للحالة، وذلك لأنه يؤدي لزيادة تقلصات الرحم والتعرض لخطر الإجهاض المبكر.

3- يفضل تجنب تناوله من الأشخاص التي تعاني من الأمراض الحساسة للكثير من الهرمونات المختلفة وذلك مثل الأشخاص المصابة بأمراض سرطان الثدي.

4- يحذر تناوله قبل إجراء العمليات الجراحية بحوالي أسبوع أو أسبوعين، وذلك لأن الدراسات والأبحاث أثبتت على أن نبات البابونج يتفاعل بشكل كبير مع غيره من أدوية التخدير المختلفة التي يتم استخدامها في العمليات الجراحية المختلفة.