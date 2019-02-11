أم تتعرض لحملة مضايقات كبيرة بسبب صور حملها.. شاهدي !

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت أم استرالية عن تعرضها لسيل من المضايقات من كثير من مستخدمي مواقع التواصل بعد نشرها صورا تبرز انتفاخ حملها الذي بدا كبيرًا في الحجم بشكل ملحوظ!

ومن أبرز التعليقات السلبية التي تلقتها هذه الأم وتدعى إليشا بيكس، 30 عامًا، من ملبورن، أن "بطنها ضخمة" وأنها "ستضع على ما يبدو حصاناً".

ورغم وضعها ذلك المولود، وهو صبي يدعى كايلين، الشهر الماضي، إلا أنها أوضحت أنها ظلت تتعرض لتلك المضايقات الإلكترونية منذ أن كانت حاملاً في أسبوعها الـ 14.

وبدأت القصة حين نشرت صورة تظهر حملها لمتابعيها على إنستغرام والذي يقدر عددهم بـ 32700 متابع لتخبرهم بحملها، وحينها بدأ يتحدث المتابعون عن أنها ربما أخطأت في حساب فترة حملها؛ لأن حجم بطنها يظهر أنها في مرحلة متقدمة من الحمل.

ولفتت إليشا إلى أن الناس واصلوا انتقاد بطنها، مرجحين أنها تأكل كميات كبيرة من الطعام وأنها تتبع نظامًا غذائيًا غير صحي.

ومع مضيها في الحمل، بدأت تسوء التعليقات من جانب المتابعين، لدرجة أن البعض بدأ يقول مرارًا وتكرارًا إنها تبدو كما لو كانت حاملا في 78 طفلاً أو أنها حامل في حصان، واصفين بطنها بـ "الضخمة".

وقالت إليشا إنها كانت ترد في الغالب على تلك التعليقات وكانت تشرح لهم أنها تميل إلى شرب كثير من السوائل، وأن طولها يقدر بـ 5 أقدام و3 بوصات فقط، لذا كان من الطبيعي أن تبدو بطنها كبيرة في الحجم مقارنة بقوامها الصغير. ومع هذا، فإنها لم تخف حقيقة مشاعر الخوف والقلق التي انتابتها بسبب تلك المضايقات التي تعرضت لها، بينما كانت تتجاهلهم في أوقات كثيرة حتى لا تتأثر بتعليقاتهم السلبية.