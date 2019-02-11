شكرا لقرائتكم خبر عن "لو وزنك زايد خس"..7 أنواع من السرطان تسببها السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن أو السمنة من الأشياء التى تمثل خطراً على صحة القلب والمفاصل وعلى مستويات الطاقة والنشاط لديك، ويمكن أن تؤثر السمنة أيضاً وتزيد فرص إصابتك بالسرطان.

فى هذا التقرير نتعرف على 7 أنواع من السرطان تحدث بسبب السمنة، بحسب موقع "Health".

السنوات القليلة الماضية، بدأت الدراسات العلمية تربط بين الوزن الزائد والسرطان، ووفقاً للمعهد الأمريكى للسرطان "NCI" هناك حوالى 28 ألف تشخيص جديد للسرطان لدى الرجال و72 ألف تشخيص للنساء، بسبب زيادة الوزن، وترتفع النسبة أكثر على المستوى العالمى بسبب السمنة أيضاً، وفقاً لتقرير جمعية السرطان الأمريكية.



السمنة والسرطان

1- سرطان الثدى

الوزن الزائد يزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى، خاصة بعد سن اليأس والسمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى لدى الرجال أيضًا، لأن الأنسجة الدهنية تنتج هرمون الإستروجين، الذى يغذى بعض أنواع سرطان الثدي، يمكن أن تعنى الدهون الزائدة في الجسم زيادة هرمون الاستروجين ، وبالتالي زيادة مخاطر الاصابة بسرطان الثدي.

وقد يحفز الإلتهاب المزمن بسبب الوزن الزائد أيضاً، نمو الخلايا السرطانية، لأن الثدى يتكون فى الغالب من الأنسجة الدهنية.

2- سرطان القولون

ووفقاً للمعهد الوطنى للسرطان، فإن الرجال والنساء البدينين أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بسرطان القولون، مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحى، كما أن الأنسجة الدهنية تطلق أيضا هرمونات تسمى adipokines والتى تعزز نمو الخلايا السرطانية فى القولون والمستقيم.

3- سرطان بطانة الرحم

تزداد فرص الإصابة بسرطان بطانة الرحم بين النساء اللاتى يعانين من السمنة 4 مرات مقارنة بالنساء ذوات الوزن الطبيعى، وهذا النوع من السرطان يمكن أن يُغذى أيضا بواسطة هرمون الإستروجين، والذى ينتج من الأنسجة الدهنية الزائدة.



السرطان والسمنة

4- سرطان المرئ

الوزن الزائد يجعلك أكثر عرضة مرتين لتطور نوع معين من سرطان المريء أو الحلق والذى يبدأ في الخلايا التي تنتج المخاط وغيرها من السوائل، وعندما يتحرك حمض المعدة إلى الجزء السفلي من المريء، هو عامل خطر آخر لهذا النوع من السرطان ، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وتشير الأبحاث الحديثة، إلى أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة الذي يسببه النسيج الدهني في جميع أنحاء الجسم قد يساهم أيضًا في الإصابة بسرطان المريء.

5- سرطان المرارة

وهناك حوالي 20 ٪ زيادة في خطر الاصابة بسرطان المرارة، إذا كنت تعانى من السمنة أو الوزن الزائد، وزيادة 60 ٪ إذا كنت تعانى من السمنة المفرطة، وتعتبر ترسبات السوائل الصلبة فى المرارة، أكبر عامل خطر لسرطان المرارة.

6- سرطان الكلى يتزايد خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من السرطان، للضعف بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. 7- سرطان الكبد

يتزايد خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو البدانة مقارنة بالوزن الطبيعى، فأى عدوى فيروسية بالكبد، يمكن أن تتطور إلى سرطان الكبد، مثل تليف الكبد، أو الندوب على الكبد، بسبب إما التهاب الكبد الناتج عن زيادة الوزن، وقد يسبب هذا الإلتهاب نمو الخلايا السرطانية.