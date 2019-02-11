انت الان تتابع موضوع اعراض حساسية الكافيين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكافيين هي مادة موجودة في العديد من الأطعمة والمشروبات منها: حبوب القهوة، الشاي، الكاكاو وغيرها من النباتات المختلفة، على الرغم من أن هذه المادة آمنة جدًا لدى معظم الناس بل هي تساعدهم على التركيز واليقظة إلا أنها تسبب للبعض الحساسية، لهذا سوف نستعرض معكم أعراض حساسية الكافيين.

اعراض حساسية الكافيين

تظهر على بعض الأشخاص الذين يعانوا من حساسية الكافيين بعض الأعراض بعد تناولهم منتجات الكافيين مثل:

– وجود بعض الاضطرابات في النوم وبالتالي يؤدي ذلك إلى عدم الشعور بالراحة في اليوم التالي والتوتر والعصبية الزائدة.

– وجود بعض الاضطرابات العصبية مثل التوتر والقلق وعدم الراحة.

– الشعور ببعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي ويتمثل هذا الاضطراب في الشعور بالإسهال ومغص المعدة وغيرها من الأعراض التي تؤدي عسر الهضم والغازات والانتفاخات.

– كذلك يشعر بعض الأفراد عند تناول الكافيين بتسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، خاصة أن الكافيين يعمل على رفع معدل ضغط الدم وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة ضربات القلب.

– وجود صعوبة في البلع مع وجود بحة في الصوت.

– الشعور بالصداع النصفي.

– وجود حكة في الفم مع تورم في الحلق والوجه والشفتين.

– الإصابة بالعرق البارد مع وجود دوخة وغثيان.

أما أعراض حساسية الكافيين الشديدة فتتمثل في التالي:

– تسارع في ضربات القلب.

– الدوار والدوخة.

– وجود صعوبة في التنفس مع تورم في الشفتين.

– سعال.

أسباب حساسية الكافيين

– عندما يتناول أي شخص أي طعام أو شراب يحتوي على نسبة من الكافيين، فإن هذا الكافيين يتم امتصاصه في القناة الهضمية من خلال الدم، يصل هذا الدم إلى كل أجزاء الجسم ومنها الدماغ مما يعيق وصول النواقل الكيميائية المسؤولة عن شعور الشخص بالنعاس هذا لهذا فيشعر الشخص بأنه يقظ ومنتبه بشكل أفضل.

– كذلك عندما يتناول الإنسان الكافيين يزيد مستوى هرمون الأدرينالين في الدم مما يجعل الشخص يشعر بأنه أكثر يقظة، لكن عند بعض الأشخاص يتحول ذلك من خلال الجهاز المناعي إلى مضاد إيموجلبين E الذي يقوم بنقل المضادات للخلايا متسبب في أعراض الحساسية.

– الشخص الذي يعاني من حساسية الكافيين يتعامل مع الكافيين عندما يدخل الجسم على أنه مادة مضرة لهذا تظهر على الأشخاص مجموعة الأعراض التي أشرنا إليها.

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– لقد أفادت بعض الدراسات أن استجابة الشخص إلى الكافيين مرتبطة بالوراثة، على الرغم من ذلك قد لا يكون السبب الرئيسي لوجود الحساسية من الكافيين غير واضح.

– بعض الدراسات العلمية أفادت أن مجموعة الغبار التي تتواجد في الحبوب قبل أن يتم تحميصها تكون هي السبب الرئيسي في وجود الحساسية عند تناول الأعشاب التي تحتوي على الكافيين.

تشخيص حساسية الكافيين

يتم عمل تشخيص للحساسية من الكافيين مثل اختبار أي شيء، فقد يتم القيام بوضع القليل من الكافيين على الجلد وملاحظة لون الجلد وهل ما إذا كان سوف تظهر عليه بعض البقع الحمراء أو لا.

يمكن عمل اختبار حساسية الكافيين من خلال اختبار الدم للكشف عم وجود حساسية أم لا.

علاج حساسية الكافيين

– في حالة ظهور أي من الأعراض السابقة التي تدل على أن الشخص مصاب بحساسية الكافيين، يجب عليه التوقف على الفور من تناول المنتجات التي تحتوي على الكافيين.

– في بعض الحالات يصف الطبيب بعض مضادات الهيستامين التي لها القدرة على التقليل من حساسية الكافيين.

– منتجات الكافيين تمثل في: (الشاي، القهوة، المشروبات الغازية، الحلويات المجمدة، حبوب الفيتامينات، مشروبات الطاقة، الكاكاو، الشوكولاتة).

– يتمثل العلاج الفعال في التخلص من حساسية الكافيين في الامتناع نهائيًا عن إدخال الكافيين في النظام الغذائي الخاص بك، بل يجب أن تنظر على المكونات الخاصة بكل طعام أو شراب تتناوله والابتعاد نهائيًا عن أي مصدر للكافيين.

آثار التوقف عن الكافيين

يعتمد الكثير من الناس على الكافيين في ممارسة نشاط يومهم، لذلك فقد تظهر بعض الأعراض على الشخص عند الإقلاع عن شرب الكافيين ومنها:

– الصداع.

– التهيج والعصبية.

– وجود رجفة.

– الشعور بالإنهاك والتعب.

لهذا إذا كان الشخص سوف يتخذ القرار في التوقف عن تناول الكافيين فأمامه بعض البدائل التي تستطيع تعويض ذلك مثل:

– أخذ قسط كافي من النوم لعدم الشعور بالتعب والنعاس في اليوم التالي.

– شرب الكثير من الماء.

– تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامينات وعناصر متعددة.

-أخذ راحة دورية في حالة العمل على الشاشات لأنها تصدر موجات كهرومغناطيسية مسببة الخمول والتعب.

– شرب المشروبات البديلة للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي الأخضر فهو يحتوي على نسبة جيدة من الكافيين التي لا تسبب الحساسية.