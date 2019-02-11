شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن علاج السرطان والوقاية منه؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة إن علاج مرض السرطان يتم في الغالب بشكل متوازٍ بالجراحة، والعلاج الكيماوي والإشعاعي، والهرموني، والعلاج التلطيفي.

وأبانت الوزارة في مقطع فيديو نشرته أن العلاج يعتمد على عدة عوامل منها: نوع السرطان، ومرحلته، والحالة الصحية للمريض، مشددة على أهمية الفحص المبكر للمرض بصورة منتظمة لسرطانات القولون، والثدي، والمعدة، والرحم.

وأوضحت أنه للوقاية من الإصابة بالسرطان لا بد من عدم التدخين، والتغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والمحافظة على الوزن المثالي، والحرص على الفحص الطبي الدوري بحسب توصيات الطبيب.