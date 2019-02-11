شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كيف تتعامل مع مريض الهيموفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهيموفيليا، مرض نسمع عنه كثيرا خاصة ولكن لا نعلم عنه الكثير، وهو اضطراب دم وراثي حيث لا يتجلط الدم فيه بشكل صحيح، هذا يمكن أن يؤدي إلى النزيف العفوي وكذلك النزيف بعد الإصابات أو الجراحة، وهنا نتحدث عن كل التفاصيل التى تدور حوله وفقا لما ذكره موقع " cdc" الأمريكى.

ما هى أسباب حدوث الهيموفيليا؟

يحدث الهيموفيليا بسبب طفرة أو تغير فى أحد الجينات، التى توفر تعليمات لجعل بروتينات عامل التخثر اللازمة تشكل جلطة دموية، وهذا التغيير أو الطفرة يمكن أن يمنع بروتين التجلط من العمل بشكل صحيح، وعلى الرغم من أن الهيموفيليا تمتد فى العائلات بشكل وراثى، إلا أن بعضهم ليس لديها تاريخ سابق لأفراد العائلة بالإصابة بالهيموفيليا.





ما هى نسب الإصابة بالهيموفيليا؟تحدث الهيموفيليا فى حوالى 1 من كل 5 آلاف ولادة ذكر، وتؤثر الهيموفيليا على الناس من جميع المجموعات العرقية.

ماذا يحدث لمصاب الهيموفيليا؟

الهيموفيليا يمكن أن تؤدي إلى:

• النزف داخل المفاصل ومنها لمرض المفاصل المزمن والألم

• نزيف فى الرأس وأحياناً يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد مثل الصرع والشلل

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• ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث اﻟﻮﻓﺎة إذا ﻟﻢ ﻳتم وﻗﻒ اﻟﻨﺰﻳﻒ أو إذا ﺣﺪث ﻓى ﻋﻀﻮ ﺣﻴﻮى ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻣﺎغ

كيف تحمى نفسك من مشاكل الهيموفيليا؟

1. فحص شامل سنويا

2. الحصول على لقاح الوقاية من التهاب الكبد A و B

3. علاج النزيف فى وقت مبكر وبشكل كاف

4. ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحى لحماية المفاصل الخاصة بك

5. الحصول على اختبار بانتظام للعدوى المحمولة بالدم