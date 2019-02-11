شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات صامتة تشير لعدوى بالكلى انتبه إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الكلى من أهم أعضاء الجسم، والتى يجب أن تحصل على عناية ورعاية كبيرة كونها تعمل على مصفاة للجسم ضد السموم والنفايات التى يرفضها الجسم من خلال نظام الإخراج.

والكلى وفقا لموقع "readersdigest"، هى زوج من الأعضاء الحيوية الموجودة خلف منطقة المعدة على جانبي العمود الفقرى أسفل القفص الصدري مباشرةً، والوظيفة الرئيسية للكلى تصفية النفايات والسموم من الدم وإخراجها من الجسم فى شكل البول، لذلك عندما تتعطل إحدى الكليتين يؤدى ذلك إلى عدد من المضاعفات الصحية، حيث لا تكون النفايات والسموم قادرة على الخروج من جسمك بشكل فعال.

ـ العلامات الصامتة لعدوى الكلى

نذكر بعض العلامات الصامتة التى يجب عدم تجاهلها وتشير إلى حدوث عدوى بالكلى:

1. كثرة الحاجة إلى التبول

2. رائحة كريهة للبول

3. الشعور بألم أثناء التبول

4. صعوبة عند بدء تدفق البول

5. آلام الظهر

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6. ظهور دم فى البول

ـ الحاجة إلى كثرة التبول مع نقص السوائل

إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر للغاية، على الرغم من عدم زيادة كمية السوائل أو إذا لم تكونى حامل أو تعانين من مرض السكر، فقد تكون علامة صامتة على عدوى الكلى نتيجة تأثر أنسجة الكلى بالعدوى البكتيرية.

ـ ظهور رائحة كريهة من البول علامة أخرى صامتة لعدوى الكلى، وهى ظهور رائحة كريهة من البول تكون مختلفة جدا عن الرائحة العادية للبول، مما يدل على وجود صديد يطرد خلال عملية التبول ويسبب رائحة كريهة.

ـ الشعور بالألم أثناء التبول

الإحساس بالحرقان أثناء التبول يحدث بسبب عدوى الكلى ويمكن أن تلهب الحالب والمثانة أيضا ، مما يسبب الألم أثناء التبول.

ـ صعوبة في بدء تدفق البول

إذا لاحظت أن لديك رغبة في التبول وعند الذهاب للحمام لا يخرج الكثير من البول قد يكون سببه عدوى بالكلى خاصةً إذا كان مصحوبًا بالألم، لأن الإلتهاب فى الكلى يمكن أن يمنع البول من المرور من الجسم بسهولة.

ـ آلام الظهر

تقع الكلى فى منطقة الظهر على جانبى العمود الفقرى، لذلك عندما يحدث إلتهاب الكلى يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر.