شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. لو حامل التمر هيقوى دمك وجنينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر من أهم وأبرز الثمار الغنية بجميع العناصر الغذائية الهامة للجسم، ولذا ينصح بشكل دائم بتناوله لصحة أفضل وجسم أكثر صحة، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة كفيتامين "أ وب وسى وك"، وعنصر الحديد الهام لصحة الحامل والجنين، وأيضا نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم والنحاس والماغنسيوم وحمض الفوليك، وهذه العناصر هامة لصحة جسم أفضل.

ووفقا لموقع "healthline"، والذى قدم العديد من الفوائد الصحية الهامة لتناول التمر للحامل، ومنها:

- نظرا لاحتواء التمر على كمية كبيرة من الألياف، فهذا يتسبب فى حماية الحامل من التعرض والإصابة بالمشاكل الهضمية المختلفة كالإمساك أو عسر الهضم.

- الحصول على وزن مثالى، حيث أن تناول 3 تمرات فى الصباح يقلل من الشعور بالجوع.

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- ولادة طفل غير معرض للإصابة بنقص عنصر من عناصر الجسم، عليك تناول التمر لأنه يساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بفيتامين ك، وأيضا أ وسى وب.

- من المتعارف عليه أن تناول التمر يحمى الجسم من نقص نسبة الهيموجلوبين به، وعند تناول التمر فهو يساعد علي ذلك، ويحد من الإصابة بنقص نسبته.

- تقوية الجهاز المناعى للحامل وللجنين، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر هامة لصحة الجسم.

- يحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهذا يتسبب فى تقليل فرص الإصابة بالعيوب الخلقية للأجنة.